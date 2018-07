Open Arms prepara accions legals per l'abandonament i mort d'una dona i un nen petit al Mediterrani

"Havíem vist incidents, morts, però no abandonaments que acaben en mort". Així s'expressen a Públic des de l'ONG Proactiva Open Arms, després que un dels seus vaixells rescatés dimarts una supervivent i els cossos d'una altra dona i un nen petit, que havien estat abandonats a la seva sort per un guardacostes libi que havia enfonsat l'embarcació en què intentaven arribar a Europa, segons va denunciar la mateixa ONG. Un fet especialment greu, davant el qual l'organització no es quedarà creuada de braços, sinó que emprendrà "les accions legals que siguin necessàries perquè això no torni a succeir".



Open Arms està ara recopilant informació sobre els fets, que posarà en mans dels seus advocats, abans de decidir "a qui hem d'acusar i en quin àmbit". D'entrada, les actuacions legals anunciades s'haurien de dirigir a "la patrullera líbia numero 648", la principal implicada en els fets, segons l'organització, que estudiarà també les possibles responsabilitats del carguer Triades, de bandera panamenya. Aquest mercant va ser avisat per Líbia per acudir al punt on es trobava una barca de tot just 10 metres d'eslora amb més de 158 immigrants a bord, i es va retirar després d'esperar durant hores la patrullera líbia i comunicar la posició de l'embarcació, segons ha relatat l'ONG. Posteriorment, segons aquest mateix relat, el vaixell libi va pujar a bord tots els migrants, excepte tres que s'hi van negar, dues dones i un nen petit, i va enfonsar l''embarcació deixant-los abandonats a la seva sort. Només una de les dues dones, Josefa, va sobreviure, i va ser rescatada pel vaixell d'Open Arms.

Itàlia va respondre per boca del seu ministre de l'Interior, Matteo Salvini (Lliga), que va afirmar que "les mentides i insults d'una ONG estrangera" confirmen que la seva política migratòria és apropiada. Inicialment, Itàlia s'havia negat a fer-se càrrec dels dos cadàvers, acceptant només que hi desembarqués la supervivent. Posteriorment va canviar d'opinió, però Open Arms va declinar l'oferta, perquè "degut a les declaracions Salvini, on posa en dubte la veracitat del que estem explicant, i les seves amenaces reiterades contra les ONG en general i la nostra en particular, no considerem que Itàlia sigui un port segur", segons ha declarat a Públic un portaveu de l'organització. "No pensem entrar en aigües territorials italianes fins que la seva actitud envers nosaltres no canviï", afegeix.

Els dos cadàvers trobats dimarts al Mediterrani central per Open Arms, que acusa la Guàrdia Costanera Líbia d'enfonsar l'embarcació en què viatjaven i abandonar-los a la seva sort.- OPEN ARMS

Acusacions contra el govern italià

L'ONG precisa que el govern italià no té una responsabilitat "directa" en les dues morts al Mediterrani central. Però si l'acusa de la seva "manca de atenció als rescats en aquella zona des de fa dos mesos –des de la pesa de possessió del nou executiu de la Lliga i el Moviment 5 estrelles–, i d'haver "retirat" els seus vaixells i la coordinació que duia a terme fins aleshores. A més, responsabilitzen l'executiu italià d'haver fet "pressió política a altres països, com Malta", perquè actuïn de la mateixa manera.



El vaixell d'Open Arms arribarà a Palma dissabte, amb Josefa, que està "responent bé" al tractament que ha rebut a bord, i "ha recuperat temperatura muscular", després de patir una severa hipotèrmia. El Govern espanyol ha acceptat aquest dimecres la petició de l'ONG per atracar al port de Palma, i aquesta no és el primer cop que arriba a ports de l'Estat amb immigrants rescatats des del Mediterrani central en les darreres setmanes. En aquest sentit, l'organització explica que, si "Malta i Itàlia tenen les portes tancades", només els queda l'opció d'acudir a ports "de Grècia, França o Espanya", que estan a una distància similar, i que, en aquesta tessitura, "nosaltres anem a casa".

Urban presenta una pregunta a la CE

També aquest dimecres, l'eurodiputat de Podem Miguel Urbán ha registrat una bateria de preguntes davant la Comissió Europea, després de la denúncia de Proactiva Open Arms. Urbán denuncia en la seva pregunta escrita "la vulneració sistemàtica del Dret Internacional, dels Drets Humans, del dret internacional marítim amb l'omissió d'auxili i la persecució de les ONG d'ajuda humanitària per part de l'Armada de Líbia", i demana a la CE si a "seguirà finançant directament o indirectament la Guàrdia Costanera líbia" amb el propòsit de frenar les arribades de migrants a les costes europees, informa Jairo Vargas.



En declaracions a Público, Urbán afirma que "estem sent còmplices passius i actius de les morts que causen les polítiques de la UE" i exigeix el final del finançament europeu als "matons paramilitars libis" per evitar "més imatges desoladores i vergonyants com la que va denunciar ahir Open Arms".