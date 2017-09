L'operació de la Guàrdia Civil d'aquest dimecres a diferents seus de la Generalitat, on ha detingut una desena d'alts càrrecs, ha generat tota mena de reaccions arreu de l'estat, però sobretot a Catalunya. El Vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha declarat que "la situació s'ha tornat absolutament excepcional", "fora de qualsevol garantia democràtica", per la manca de respecte dels "drets civils" per part del govern de l'Estat i l'"absència de garanties". I la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha assegurat després de reunir amb el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, aquest dimecres que la situació a Catalunya és "molt greu".

Rufián ha demanat a Rajoy que tregui "les seves brutes mans "de les institucions catalanes

Els diputats d'ERC han abandonat avui el ple del Congrés en senyal de protesta per l'actitud del Govern davant la situació a Catalunya i després que el seu portaveu adjunt, Gabriel Rufián demanés el cap de l'Executiu, Mariano Rajoy, que tregui "les seves brutes mans "de les institucions catalanes. Rufián ha dirigit una pregunta a Rajoy a la sessió de control al Govern a la cambra baixa sobre la resposta que està donant el Govern a les aspiracions independentistes i en què ha mostrat el seu rebuig a les primeres detencions d'alts càrrecs catalans. Rajoy ha apel·lat a la llei i a l'Estat Dret per justificar les detencions. "Estaven avisats", ha recalcat Rajoy en declaracions als passadissos del Congrés.

Des de la concentració davant la seu de Governació, la diputada de la CUP Mireia Boya ha fet una crida a la mobilització. També ho ha fet la diputada Anna Gabriel, que ha qualificat de "molt greu" la situació d'aquest dimecres a Catalunya i ha dit que no hi ha una altra possibilitat que posar les urnes l'1 d'octubre.

Però a Catalunya no tothom ha condemnat l'operació d'aquest dimecres. El líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha assegurat que si el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el vicepresident, Oriol Junqueras, "es baixen del carro" i reprenen la democràcia i l'Estatut de Catalunya "això s'acaba". Rivera ha dit que els únics responsables d'haver arribat a aquest punt són els que "al descobert" presumeixen que es van a saltar les lleis i després "s'enfaden" de les conseqüències de les seves accions.



Més enllà ha anat el líder del PP a Catalunya, Xavier Garcia Albiol, que a través de Twitter ha donat suport a l'operació policial d'aquest dimecres a Catalunya.

Algunos creían que intentar romper Cataluña dl resto de España les iba a salir gratis. Muy orgulloso dl estado de derecho y de @marianorajoy — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 20 de setembre de 2017

Reaccions fora de Catalunya

L'expresident del govern central Felipe González s'ha mostrat "preocupat" per la situació a Catalunya tot i que ha recalcat que no vol pronunciar-se sobre aquest assumpte perquè hi ha "massa confusió". Ha explicat que, ara mateix, "hi ha confusió en el llenguatge, en conceptes bàsics, com la democràcia" pel que no vol "contribuir" a pronunciar-se "amb desqualificacions, que seran immediates, i també confuses, de vegades injustes".



Urkullu s'ha preguntat si "els poders de l'Estat volen apagar el supòsit foc tirant més llenya o gasolina"

El portaveu d'EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha realitzat una crida al govern basc perquè "trenqui" les seves relacions amb l'Executiu de Mariano Rajoy i ha emplaçat els bascos a realitzar concentracions aquesta tarda a tots els ajuntaments "en solidaritat" amb Catalunya i en favor de "la sobirania i la democràcia".



El lehendakari, Iñigo Urkullu, s'ha preguntat avui a Sant Sebastià si "els poders de l'Estat volen apagar el supòsit foc tirant més llenya o gasolina", en al·lusió a les detencions d'alts càrrecs de la Generalitat registrades avui a Catalunya. "No ho puc entendre", ha recalcat el màxim mandatari basc.