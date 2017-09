L'escalada en les actuacions de l'Estat per impedir el referèndum sobre la independència de Catalunya de l'1-O ha arribat a cotes inèdites aquest dimecres, amb l'entrada i registre a diverses conselleries de la Generalitat, en una operació en que agents de la Guàrdia Civil han detingut una dotzena d'alts càrrecs de l'executiu català. I la resposta ciutadana també ha arribat a nivells màxims d'intensitat. Especialment, davant la seu del departament d'Economia, on s'han concentrat milers de persones. Ja des de molt d'hora.



Entre els càntics més repetits, "votarem", "això sí que és un cop d'estat" o "que ho vegi tot Europa"

L'operació s'ha iniciat a primera hora del matí, abans que s'iniciés la jornada laboral a les conselleries. I poc després ja s'havien produït les primeres mobilitzacions. Sobre dos quarts, unes 1.000 persones es congregaven davant la seu del departament d'Economia i Hisenda -que dirigeix ​​el vicepresident de la Generalitat, el republicà Oriol Junqueras-, a la part baixa de la Rambla de Catalunya de Barcelona. Una xifra que ha anat creixent, fins arribar a diversos milers al migdia.



Igual que en altres concentracions similars dels últims dies, els manifestants no han parat de llançar consignes i càntics als agents de la Guàrdia Civil. Entre els més repetits, "votarem", "això sí que és un cop d'estat" o "que ho vegi tot Europa". Però també lemes directament dirigits als agents, com "fora les forces d'ocupació". A més del cant d'Els Segadors ", de forma recurrent cada pocs minuts.



També han matinat algunes cares visibles del sobiranisme. Com els presidents de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, i d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, presents en primeríssima fila al costat d'un grapat de parlamentaris: el diputat al Congrés Jordi Tardà (ERC), l'eurodiputat Ramon Tremosa ( PDeCAT), els diputats de JxSí al Parlament Antoni Castellà, Lluís Llach i Anna Simó, i el representant de CSQP i líder de Podem Catalunya, Albano Dante Fachín. Aquest grup, de fet, ha coordinat sobre la marxa les accions de protesta davant el departament d'Economia. Amb Sánchez i Cuixart portant la veu cantant i donant instruccions als polítics. El mateix Sánchez ha estat el primer a dirigir-se als manifestants, als quals ha demanat serenitat i una resposta "no violenta". "Ens volen provocar", ha advertit, just abans de cridar a tallar la Gran Via -cosa que ha passat minuts després-, i d'encarregar als representants electes que romanguessin en el lloc de la protesta.



Protesta davant la conselleria d'Economia. XAVI HERRERO

Els Mossos, per davant de la Guàrdia Civil



La protesta ha estat pacífica en tot moment, incloent llançaments de flors als agents

Com en altres concentracions similars dels últims dies davant registres de la Guàrdia Civil, efectius dels Mossos d'Esquadra s'han situat davant dels agents de l'institut armat, separant-los físicament dels manifestants, però sense intervenir en el registre. Uns manifestants que, de fet, han canviat sistemàticament els càntics i les consignes per esbroncades cada vegada que un membre de la Guàrdia Civil treia el cap per la porta de la conselleria. O un sospitós de ser-ho, com li ha passat a un agent de paisà dels Mossos que ha optat per mostrar la seva placa als manifestants, en un infructuós intent de fer callar els xiulets contra la seva persona.



La protesta, però, ha estat pacífica en tot moment -incloent llançaments de flors als agents, al crit de "aquestes són les nostres armes". Justament el que estaven demanant els representants electes presents. "La resposta a aquest estat de setge per la porta de darrere ha de ser pacífica", ha assenyalat la republicana Simó, que ha demanat a la ciutadania que es mantingui "mobilitzada en defensa de les nostres institucions". "Si ara no responem a això, haurem perdut la batalla de la democràcia", ha exclamat.



"Impedir militarment que votem"



"Avui han traspassat totes les línies vermelles", ha opinat el democristià Castellà, que creu que les actuacions de l'Estat per impedir el referèndum estan conculcant "els nostres drets com a ciutadans europeus". També s'ha referit a Europa l'eurodiputat Tremosa, que ha assenyalat que grans agències i mitjans de comunicació internacionals estan dedicant un ampli espai a la repressió del referèndum de l'1-O. "Això ja no es pot amagar", ha afirmat. "El Govern espanyol potser pot impedir militarment que votem el dia 1, però, com diuen els diaris alemanys, hi haurà més independentistes el dia 2".



Fachín, per la seva banda, ha considerat que l'actuació de la Guàrdia Civil d'aquest dimecres dóna encara més motius per votar l'1-O. Ha apuntat que la seva formació tenia prevista una roda de premsa aquest mateix matí per explicar que les seves bases han decidit cridar a la participació en el referèndum, però que l'acte s'ha anul·lat a la vista dels esdeveniments. "En lloc d'anunciar els resultats, estem exercint. L'1-O es comença a defensar aquí i avui", ha assenyalat.



Fachín ha estat ben rebut pels manifestants. Però aquests han assenyalat l'absència d'alguns dels seus companys de viatge en l'àmbit dels Comuns. Una absència que, al crit de "on és l'alcaldessa?", S'ha personalitzat en el nom d'Ada Colau, a la qual part de l'independentisme retreu el que considera una ambigüitat en relació a l'1-O.