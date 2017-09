Operatiu antiterrorista a Barcelona conclou després d'una falsa alarma

Els Mossos d'Esquadra han acordonat la zona de l'entorn del temple de la Sagrada Família de Barcelona en el marc d'un "operatiu antiterrorista" i han activat els serveis TEDAX per comprovar si una furgoneta representava algun tipus de perill. La feina d'aquests equips ha finalitzat i ha conclòs que es tractava d'una falsa alarma.



Una persona ha estat detinguda, segons que informa Televisió de Catalunya.



"En el marc de l'operatiu antiterrorista fem comprovacions en l'entorn de la Sagrada Família. Hem acordonat la zona seguint indicacions agents", han informat a través del seu compte a una xarxa social.



Els carrers de Provença, Roselló, Sardenya i Marina han estat tallats durant unes hores.

Durant aquest temps, els combois de les línies 2 i 5 del metro de Barcelona han deixat d'aturar-se a l'estació de Sagrada Família, ha assenyalat el Servei d'Emergències de la Generalitat de Catalunya, que ha recomanat seguir una ruta alternativa.

"Si viviu per la zona de Sagrada Familia no sortiu de casa o no us hi acosteu", havien aconsellat els Mossos, abans de restablir la calma i la normalitat.