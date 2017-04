El Pacte Nacional pel Referèndum vol convertir Sant Jordi en un clam per la consulta vinculant

El Pacte Nacional pel Referèndum vol convertir la Diada de Sant Jordi en un clam popular a favor de la consulta vinculant. Segons ha anunciat aquest dijous el seu coordinador, Joan Ignasi Elena, les entitats que formen part del pacte desplegaran més d'un miler de paradetes diumenge en les que participaran 4.000 voluntaris per recollir signatures a favor de celebrar un referèndum sobre la independència de Catalunya.



Elena ha fet la crida a convertir la Diada en un clam a favor de la consulta a la seu de CCOO, ubicada a la Via Laietana de Barcelona. El sindicat és una de les moltes entitats adherides al Pacte. El lema de la iniciativa és "Perquè és el meu dret" referèndum. En declaracions als mitjans, Elena ha subratllat que la consulta és un "anhel col·lectiu" i una "aspiració transversal" de bona part de la societat catalana, de manera que s'ha de poder satisfer la demanda.



Tot i que el Pacte vol recollir el màxim nombre de signatures possibles, el seu coordinador no s'ha posat una xifra com a objectiu i, de fet, no ha explicitat tampoc quantes n'han obtingut fins ara. Serà a mitjans de maig quan l'entitat, que va néixer al desembre, farà balanç de la feina feta. En qualsevol cas, serà a finals del mes vinent quan el govern i els partidaris del referèndum donaran per acabada, més que probablement sense acord, la via del referèndum pactat, de manera que només quedarà tirar-lo endavant de manera unilateral si es vol fer realitat.