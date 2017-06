La Mesa del Parlament ha aprovat aquest dimarts enviar una queixa formal al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per "criminalitzar" a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, en utilitzar l'etiqueta #casoForcadell per informar de la investigació contra ella a través del compte oficial a Twitter.



La iniciativa ha estat aprovada aquest dimarts a la reunió setmanal de la Mesa amb els cinc vots que sumen JxSí i SíQueEsPot --tots ells investigats en la mateixa causa que Forcadell-- i malgrat el rebuig del PSC i Cs --un vot cadascun -, han explicat fonts parlamentàries.

La queixa formal es farà arribar al TSJC, així com al Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i al Síndic de Greuges de Catalunya, i en ella s'explica que el tribunal va començar a utilitzar l'etiqueta #casoForcadell a Twitter el 16 de novembre de 2016: "Posteriorment s'ha utilitzat en diverses ocasions i ha estat replicada per altres usuaris".



La Mesa entén que usar el cognom de la seva presidenta "focalitza la causa en la seva persona, vulnera el dret a la presumpció d'innocència, a la intimitat ia la protecció de les seves dades personals", i per això sol·licita que deixi d'informar-se amb l'etiqueta #casoForcadell.



Les citades fonts han explicat que el TSJC utilitza aquest hashtag tant per missatges sobre Forcadell com sobre la resta de membres sobiranistes de la Taula investigats, i que "diverses vegades" ha informat a la xarxa social abans de comunicar-ho als propis afectats.



No hi ha "criteri periodístic"

També alerta que "no hi ha cap criteri periodístic" que pugui emparar aquesta actuació a través de Twitter, que suposa una falta de respecte a la institució parlamentària i la seva presidenta, afegeix el text.



Les citades fonts confien que el TSJC "entendrà i acceptarà" la queixa i, per tant, canviarà aquesta pràctica en futures informacions sobre la investigació a Forcadell i la resta de membres sobiranistes de la Mesa.