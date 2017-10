Milers de persones s'han manifestat aquest dissabte al centre de Barcelona, a la plaça de Sant Jaume, vestides amb samarretes blanques i amb el lema "parlem-ne", per reclamar diàleg entre la Generalitat i el govern espanyol i per tal de trobar sortida al conflicte obert entre Catalunya i l'aparell de l'Estat.



La concentració ciutadana no ha estat organitzada per cap partit polític. Ho han fet convocats a través de les xarxes socials i sistemes de missatgeria mòbil, i s'han sumat a titol personal dirigents polítics com el regidor de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni o el primer secretari del PSC, Miquel Iceta.

Concentracions similars han tingut lloc a València, Madrid, Valladolid, Pamplona, Santiago de Compostel·la i altres poblacions de Catalunya i d'arreu l'Estat, amb l'objectiu de pressionar tots dos Executius perquè iniciïn taules de diàleg sense condicions, encara que de moment la negativa rotunda es troba a Madrid.



Diumenge passat, més de 2,28 milions de catalans van votar en el referèndum d'autodeterminació convocat per la Generalitat, i el 90% d'ells van votar a favor que Catalunya es constitueixi com a república independent, segons les dades del Govern.



Vestits de blanc, els concentrats han fet volar uns globus blancs, han aplaudit en diverses ocasions -alguns amb guants blancs- han portat pancartes, també blanques, i han llançat proclames com "el poble català no vol divisió", "sí es pot" o "volem parlar".

A més, els manifestants, en un to pacífic i sense exhibir banderes espanyoles, catalanes, independentistes ni de cap partit, han alçat cartells amb la frase: "Espanya és millor que els seus governants".