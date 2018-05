"Els vots dels nacionalistes i dels independentistes són tan legítims com els seus o els nostres". "Dialogaré amb tots els grups parlamentaris d'aquesta Cambra". Aquests i altres pronunciaments de Pedro Sánchez, en la defensa de la moció de censura contra Mariano Rajoy, han posat de manifest un cop més la capacitat del líder socialista d'adaptar el seu discurs a diferents conjuntures.



Necessita els vots dels grups catalans i bascos i no ha estalviat gestos per aconseguir-los.

La denuncia de la corrupció del PP, després de la sentència del cas Gürtel, ha estat l'eix central dels discursos de Sánchez i del secretari d'organització del seu partit, José Luis Ábalos, en el debat sobre aquesta moció de censura. Les respostes més àcides de Mariano Rajoy també han anat en la mateixa direcció, preguntant pels casos que afecten al PSOE i als seus dirigents.



Ha estat així fins el punt que Rajoy, que en algun moment ha semblat que donava la batalla per perduda, s'ha defensat amb el "consol de tontos" del refrany. "Corrupció n'hi ha a tot arreu", ha afirmat. "Són vostés Teresa de Calcuta?", ha preguntat als socialistes.

Missatges a nacionalistes i independentistes

Però més enllà del que ja és conegut sobre aquesta malaltia del règim, el que ha resultat novedós ha estat el contingut dels missatges de Pedro Sánchez a nacionalistes i independentistes.



Ha promès al PNB que mantindria els pressupostos aprovats la setmana passada amb el seu suport, malgrat el PSOE va votar en contra. “No els retirarem per responsabilitat d'Estat”, ha dit, alhora que anunciava que el seu Govern mantindrà els compromisos econòmics adquirits amb la Unió Europea, la qual cosa ha provocat soroll a les bancades del Grup Popular.

Ha anunciat que dialogarà amb el president del "Govern de Catalunya", ha dit, recordant les seves discrepàncies amb Quim Torra però posant en sordina els insults que li va dedicar recentment.



Sánchez ha posat l'accent de manera eloqüent fins i tot en la responsabilitat del PP en la crisi territorial a l'Estat espanyol.

El líder del PSOE vol governar

El que ha deixat prou clar en qualsevol cas en la seva intervenció durant el debat de la moció de censura del seu partit és que vol governar, i per això ha presentat un programa complet de Govern i ha passat molt per alt l'avançament electoral, informa Manuel Sánchez.



Ha explicat en primer lloc els motius de la seva moció, “que neix de l'evidència que no queda un altre camí per defensar el prestigi de les institucions greument danyades per la sentència del cas Gürtel”, ha afirmat.



Per a Sánchez, mai abans una moció de censura havia estat més necessària, però ha afirmat que qui activa aquesta moció “és el president del Govern d'Espanya per no assumir les seves responsabilitats”.



Així, per a sorpresa de molts ha emulat la frase de José María Aznar en la dècada dels noranta, i ha etzibat al president del Govern: “Dimiteixi senyor Rajoy. El seu temps s'ha acabat. Dimiteixi i aquesta moció acaba aquí i ara”. Sánchez va incidir que el temps de Rajoy ha acabat, “i la seva permanència és nociva i és un llast per al país i el seu propi partit”.



Després, Sánchez ha desgranat els seus quatre objectius de govern: recuperar l'estabilitat, estabilitat macroeconòmica, agenda social i mediambiental i convocatòria electoral, en darrer terme.

Quant als seus propòsits si arriba la Govern, Sánchez ha explicat tota una sèrie de propostes que vol treure endavant. Ha parlat d'"acabar amb els aspectes més regressius de la llei mordassa", d'una llei de transició energètica, de garantir la independència de RTVE, de recuperar la universalització de la gratuïtat sanitària, de lleis en favor de la igualtat salarial, d'augmentar les prestacions per desocupació, de pensions, de començar a negociar amb els agents socials un pacte de rendes, etcètera.



Sánchez ha dit que, per tot això, vol buscar el consens i el diàleg, que ha dit que seran les banderes del seu Govern que, en la seva opinió, no ha fet el Govern del PP en els darrers anys.

I en relació al conflicte territorial ha volgut deixar clar en primer lloc que invoca l'esperit de la Constitució de 1978, i que el seu Govern la defensa. Però, a la vegada, ha afirmat que el seu Govern vol crear les condicions de diàleg entre l'Executiu i tots els governs autonòmics d'Espanya, per a la qual cosa s'ha compromès a “restablir els ponts amb cadascuna de les Comunitats Autònomes”.