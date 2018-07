Sánchez només vol parlar "d'autonomia", i Torra celebra que es reconegui que "estem davant d'un problema polític"

Cap canvi de posicions. Però sí un canvi en la voluntat de parlar. Això sí, amb les mateixes línies vermelles que fins ara. La primera reunió entre el president del Govern central, Pedro Sànchez, i el de la Generalitat, Quim Torra, des que tots dos van accedir als seus càrrecs, s'ha tancat amb una nova negativa de l'Executiu espanyol a reconèixer el dret d'autodeterminació de Catalunya, així com a discutir sobre aquesta qüestió. Una qüestió que era la fonamental que ha posat Torra sobre la taula. Això no obstant, el president català s'ha esforçat a destacar la torbada com a positiva pel propi fet d'haver restablert els canals de diàleg entre els dos governs, i perquè Sànchez "reconegui que estem davant un programa polític que s'ha respondre políticament".



"El dret a l'autodeterminació no existeix a cap constitució del món. Hem de parlar d'autonomia". Amb aquesta màxima la vicepresidenta del Govern espanyol, Carmen Calvo, ha sentenciat la proposta de l'executiu català de tornar a posar la via del referèndum pactat sobre la taula, segons ha explicat en roda de premsa posterior a la trobada entre Sánchez i Torra, que ha durat dues hores i mitja, des de les quarts d'una del migdia fins a les dues. En aquest sentit, la trobada engega de nou la malmesa comunicació entre les dues institucions. Això sí, les propostes que es plantegen des de Madrid no es mouen ni un centímetre fora del projecte territorial de l'Estat de les autonomies, com ja havia deixat molt clar l'executiu abans de la reunió.

Calvo ha qualificat la reunió de "cordial, institucional i plena de cortesia i fluidesa", però els temes candents de l'independentisme segueixen en stand by després de la trobada. De la mateixa manera que la negativa al referèndum, tampoc s'esperaven canvis en la posició de Madrid respecte els presos catalans: "No hi ha presos polítics al nostre país, això el president [Torra] ja ho sabia. El Govern executiu no interfereix en els treballs del poder judicial", ha dit Calvo quan explicava quina ha estat la posició del seu govern davant les demandes de Torra d'alliberar els presos independentistes.



La reunió entre Sánchez i Torra també ha donat per parla sobre l'acte d'homenatge a les víctimes dels atemptats a Barcelona i Cambrils que se celebrarà el pròxim 17 d'agost. El president d'Espanya queda convidat a l'esdeveniment, segons ha informat Calvo, però la nota polèmica la generarà la presència del rei Felip VI, amb qui la Generalitat ha trencat relacions segons va anunciar Torra abans dels Jocs del Mediterrani. Precisament, una de les premises anunciades pel Govern català va ser que el monarca no seria convidat a cap acte institucional. Calvo, en canvi, s'ha mostrat contundent davant la possibilitat que Felip VI no assistís en aquest homenatge: "El rei és el cap de l'Estat, de tot l'Estat espanyol. I el cap de l'Estat es desplaça a qualsevol territori quan la seva agenda així ho exigeix. Això no és objecte de debat pel Govern d'Espanya".



En definitiva, ni el Govern Sánchez ha canviat la seva postura sobre els temes més essencials de la crisi catalana, ni s'espera que ho faci: "No canvien perquè tinguem reunions", ha dit textualment Calvo. Tot i això, la vicepresidenta ha intentat lloar l'acte de "normalització" que suposa aquesta reunió: "A un altre Govern li han fet dos referèndums i nosaltres, en un mes i dos dies, hem rebut el president Torra i hi hem parlat durant dues hores i mitja". Sembla, però, que aquesta no serà la última reunió entre els dos presidents. La vicepresidenta ha dit que Sánchez respondrà eventualment a la proposta de Torra, que l'ha convidat a reunir-se a Barcelona el setembre, tot i que no ha confirmat si aquesta trobada es produirà a la tardor.

Propostes dins "l'autogovern"

Si ve les demandes més enceses de l'independentisme han estat negades per enèssim cop, des de Moncloa han anunciat algunes mesures per rebaixar la bel·ligerància entre governs dins del marc existent. La més important que ha fet saber Carmen Calvo és l'aixecament dels vetos del Govern espanyol a les lleis socials aprovades pel Parlament de Catalunya i paralitzades al Tribunal Constitucional, com ara les que fan referència al canvi climàtic, a la pobresa energètica o la universalitat de la sanitat pública. No correran la mateixa sort aquelles lleis que facin referència al dret a l'autodeterminació de Catalunya o que estiguin lligades a la celebració de l'1 d'octubre.



Calvo també ha fet saber un acostament entre institucions des de l'escletxa d'un Estatut de Catalunya que porta anys en estat vegetatiu i sense desenvolupar després de les retallades que va patir el text aprovades pel Tribunal Constitucional. Per fer-ho, el Govern activarà les comissions bilaterals entre els dos executius que fan referència a qüestions sobre infraestructures, hisenda i transferències de competències, tal com contempla el text. Aquestes comissions estaran presidides per la ministra de Territori, Meritxell Batet, segons ha anunciat la vicepresidenta: "Entenem que Catalunya pot millorar molts dels objectius i estem disposats a parlar-ne", ha dit.

[Hi haurà ampliació]