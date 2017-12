"Estem en un moment dramàtic", "avui és un dia trist". Son paraules del constitucionalista Javier Pérez Royo, a Barcelona, per explicar que aquest dimecres 6 de desembre, dia de la Constitució, s'ha celebrat per primera vegada sota estat d'excepció.



L'aplicació de l'article 155 equival, segons ell, a la suspensió de la vigència de la carta magna aprovada fa 39 anys. Això no havia passat mai i és molt greu per Catalunya, però també pel conjunt de l'Estat, perquè "en un estat d'excepció se sap com s'entra, però no se sap com sortir". "Ens estem jugant l'autonomia de Catalunya i la democràcia a la resta de l'Estat", ha insistit Pérez Royo.

"La sort d'Espanya es juga a Catalunya", "per a l'esquerra espanyola el que passi aquí és importantíssim", "és possible que ens trobem en un procés d'esterilització del dret a l'autonomia", ha dit el catedràtric, que ha lamentat que "el PSOE s'hagi ficat en un terreny que no és el seu".



Pérez Royo explicava tot això en un acte organitzat per Catalunya en Comú-Podem (CatECP) al costat de la dirigent de Podem a Andalusia, Teresa Rodríguez, del tinent d'Alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, i del cap de llista de la coalició, Xavier Domènech, per reflexionar sobre el futir de Catalunya.

"Estat d'excepció" ha estat també l'expressió utilitzada per la líder andalusa per parlar de la concepció que té el PP de l'Estat de dret.



Rodriguez ha defensat la necessitat d'una reforma de la carta magna per poder blindar els drets de les persones. "Els rics hereten patrimonis, propietats. Nosaltres només heretem drets i cal que quedin blindats en el text constitucional".

Teresa Rodríguez: "No es pot parlar de relacions entre pobles sobre la base de la imposició"

Ha assenyalat que la repressió que l'Estat espanyol ha practicat a Catalunya no es pot pensar que s'hagi fet en nom de persones com ella i ha posat especial interès en deixar-ho clar. "Necessitava venir a Barcelona per dir que tot el que us han fet no ha estat en el meu nom", ha manifestat, per defensar a continuació que quan es parli de reforma constitucional caldrà tenir present que "no es pot parlar de relacions entre pobles sobre la base de la imposició", encara que també caldrà fer-ho sobre molts més aspectes que el del títol vuitè.



Gerardo Pisarello, que a més de polític és un reconegut constitucionalista, ha aclarit que els Comuns estan a favor de reformar la Constitució, però que en absència de les majories reforçades que es necessiten per fer tal cosa, "sense tocar una coma" del text constitucional, "es poden fer moltes coses"."Es poden aprovar lleis" en matèria d'habitatge, sanitat, millores socials, suport a la ciència..., ha afirmat.

I Xavier Domènech, que ha recordat la conjuntura política i social prèvia a l'aprovació de la Constitució del 78 -lluites per ajuntaments democràtics, amnistia, vagues generals-, també s'ha pronunciat en favor "d'un nou marc constituent, tant a Catalunya com a Espanya", però ha recordat que el restabliment de la Generalitat es va realitzar a través d'un "pacte bilateral". La bilateralitat, segons ell, "és fonamental per a la construcció de la democràcia".

Rebaixar expectatives

Els defensors del règim del 78 també s'han referit a la possible reforma constitucional, però per rebaixar expectatives.



El primer sectari del PSC, Miquel Iceta, ha aclarit que qualsevol modificació exigeix "un ampli consens", que potser l'any que ve, en ocasió del quarantè aniversari, es pot pensar en tal cosa, i que "ningú pot donar per fet que les seves aspiracions o anhels quedaran recollits" en el nou text.

Els dirigents de C's acostumen a demanar mesures per a la recentralització de l'Administració de l'Estat i han aprofitat l'aniversari de la Constitució per dir que "ara més que mai cal aplicar-la", com s'ha demostrat segons ells amb l'aplicació de l'article 155. Es tractaria "de reformar-la, no de destruir-la", ha declarat la seva candidata Inés Arrimadas.



I el dirigent del PP Xavier García Albiol el que ha fet és demanar que el govern que es formi després del 21 de desembre doni continuïtat al respecte de la Constitució a Catalunya que ha suposat l'aplicació de l'article 155, que segons ells ha portat "normalitat, tranquil·litat i confiança".

Ho ha dit poc abans de participar en una manifestació convocada pel moviment "Espanya i catalans" per commemorar el 39 aniversari de la Constitució, que ha congregat a milers de persones al centre de Barcelona.



"La Constitució ha emergit com la resposta democràtica als abusos independentistes", ha assegurat Albiol, que ha estat en la capçalera de la marxa juntament amb #el seu número dos per Barcelona, Andrea Levy, i el líder del PP a Barcelona, Alberto Fernández Díaz.



El candidat Popular ha criticat a l'absència de la resta de candidats a la Generalitat, si bé en la marxa hi ha hagut representació de Cs a través del seu portaveu a Barcelona.