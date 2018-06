La ciutat de València ho té tot preparat per rebre els 629 migrants rescatats per l'ONG francesa SOS Mediterranèe amb el suport de Metges sense Fronteres. El vaixell Aquarius, al costat d'altres dues embarcacions italianes que transporten a aquest nombrós grup de persones ─entre elles, dones embarassades i nens sense família─, tenen previst arribar aquest diumenge al port de València després de més d'una setmana de travessia incerta en condicions inhumanes pel Mediterrani.

Les persones migrants arribaran esglaonadament, entre les 6 i les 12 hores aproximadament. Primer arribaran els vaixells de l'armada italiana i finalment l'Aquarius, ja que es tracta d'una embarcació pesquera amb moltes limitacions de potència. Aquesta arribada és l'opció preferida pels responsables de l'atenció als immigrants, la qual cosa permetrà gestionar amb millor qualitat a cadascun d'ells i derivar-los on correspongui segons les seves necessitats.

L'arribada dels vaixells es produirà en l'anomenat Moll de Creuers, el moll habitual de la companyia Balearia, que va oferir a la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mònica Oltra, la possibilitat de posar a la seva disposició algun dels seus vaixells, tant per a transport com per a lloc d'acomodament de les persones migrants en el port de València. Finalment no caldrà.



Així mateix, la base que en el seu moment va ser la seu de l'equip 'Alinghi' de la Copa Amèrica de València del 2007, s'utilitzarà com a “Zona de Vida”. En aquest punt, els migrants, un cop identificats i determinades les seves necessitats, podran disposar d'un espai d'adaptació abans de ser destinats als seus llocs d'acollida o residència provisional, per un termini de temps de no menys d'una setmana.

Igualment, l'edifici Veles e Vents serà la seu pels més de 400 periodistes acreditats de tot el món, per estar presents en l'arribada dels vaixells en missió humanitària. Curiosament el lloc triat és el mateix lloc on 'El Bigotes', condemnat per la Gürtel, va celebrar el se casament i on va ser fotografiat per primera vegada amb l'aleshores president del PP de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, el seu "amiguito del alma", que ara s'enfronta a un futur incert. El que abans va ser lloc de fastos i celebracions de les elits i dels corruptes, és ara un lloc de referència de la solidaritat.

Voluntaris de Creu Roja organitzen els subministraments d'aliments, preparats per l'arribada de les 629 persones migrants. - REUTERS

Important gest de solidaritat

Els migrants van ser rescatats enfront de les costes de Líbia en diverses pasteres i a diferents hores entre el 9 i 10 de juny. El que semblava que podia ser una més, entre les sempre dramàtiques operacions de rescat, amb el desembarcament en els ports més propers, Malta primer i Sicília (Itàlia) més tard, va passar a convertir-se en un infern. L'arribada al poder a Itàlia de la ultradreta xenòfoba de la Lliga Nord va voler estrenar-se no només tancant els seus ports a les ONG i impedint el desembarcament dels migrants, sinó que els van mantenir diversos dies en aigües de ningú, entre Malta i Sicília, sense donar solució alguna, mentre la crisi humanitària s'anava agreujant.

Ningú va denunciar la conducta del ministre ultra italià Matteo Salvini i la Comissió Europea va mirar cap a un altre costat

Finalment el ministre ultra de l'Interior Matteo Salvini no només va prohibir el desembarcament de les 629 persones sinó que al mes pur estil dels hooligans racistes va difondre missatges des dels seus comptes a xarxes socials celebrant el seu menyspreu per les vides humanes atrapades al mig del mar, justificant-se amb la presència de “màfies que trafiquen amb emigrants”. Ningú va denunciar la seva conducta i la Comissió Europea va mirar cap a un altre costat.



Però mentre la Unió Europea, i especialment països membres com Hongria, República Txeca, Polònia o ara Itàlia, mantenen la deriva ultradretana marcadament xenòfoba, l'Estat espanyol vira cap a l'esquerra i fa un important gest de solidaritat.

Concentració solidària i un missatge al món

I és en aquest context en el qual cal situar la reacció de les autoritats del País Valencià en oferir el seu territori com a lloc d'acollida, i comptar amb l'immediat suport del nou Executiu socialista. Segons les dades oficials, hi ha més d'un miler de voluntaris que ja formen part del dispositiu d'acolliment, la majoria d'ells a les ordres de Creu Roja.

Convocada una concentració per "demostrar al món que València i l'Estat espanyol són terra d'acolliment"

D'altra banda, a les deu del matí hi ha convocada una concentració enfront del Rellotge del Port de València, en un acte de solidaritat amb els migrants i per “demostrar al món que València i l'Estat espanyol són terra d'acollda”, segons els organitzadors. A aquesta concentració s'han sumat diferents col·lectius de Compromís, Esquerra Unida del País Valencià, el PCPV, ERPV, Podem i diverses organitzacions socials i ONG, implicades directament en l'atenció als refugiats com CEAR, que ha posat ha disposició d'aquests la seva infraestructura i residències. Diverses organitzacions LGTBi que celebren el dissabte el “Dia de l'Orgull” a la capital valenciana també participaran a la concentració.



Sobre el futur dels migrants, de si les persones rescatades per l'Aquarius seran tractades com a immigrants “il·legals” o com a refugiats amb drets, dependrà de les autoritats espanyoles estatals, no de la Generalitat Valenciana. Mònica Oltra, no obstant això, ha precisat que aquestes persones no han vingut voluntàriament al nostre país, sinó que les hem portat nosaltres, per tant la seva entrada en cap cas podrà ser tractada com a “il·legal” .