Els pressupostos generals de l'Estat per a 2018 tenen garantida la seva tramitació parlamentària. El PNB ha segellat un acord amb el Govern central per superar la primera votació al Congrés, aquest dijous, a canvi d'una millora de les pensions. El moviment dels nacionalistes bascos suposa un gir en la posició que havien mantingut fins ara: no negociar amb l'Executiu de Mariano Rajoy mentre estigués actiu l'article 155 a Catalunya, en un gest de suport als sobiranistes.



No obstant això, aquest dimarts, el president del PNB, Andoni Ortuzar, es va reunir amb Rajoy per tancar l'acord, que s'ha confirmat aquest dimecres, segons ha revelat el portaveu dels nacionalistes bascos al Congrés, Aitor Esteban.

L'acord preveu una pujada de les pensions al ritme de l'IPC aquest any i el pròxim, l'elevació de la base reguladora de les pensions de viduïtat al 56% el 2018 (el projecte del Govern central ho deixava en el 54%) i al 60% el 2019, i retardar l'aplicació del factor de sostenibilitat fins a l'any 2023 (estava previst que enri en vigor al gener del 2019). A més, la pujada de les pensions serà retroactiva i s'aplicarà a partir de gener del 2018, segons Esteve. El portaveu del PNB no ha aclarit quina altra part d'aquesta partida pressupostària s'haurà de retallar perquè no canviïn les xifres totals del pressupost, com contempla la llei que cal fer amb qualsevol esmena.

A canvi del que s'ha acordat, el PNB rebutjarà dijous les sis esmenes a la totalitat presentades al projecte de Llei de pressupostos generals de l'Estat de 2018, per la qual cosa els comptes públics podran continuar amb la seva tramitació parlamentària.



Els vots del PNB se sumaran als del PP, Ciutadans, Coalición Canaria, Foro Asturias i UPN per rebutjar les esmenes del PSOE, Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, Compromís i EH Bildu.



D'aquesta manera, els Pressupostos podrien continuar la seva tramitació parlamentària si es confirma el que es preveu: que les iniciatives rebran 176 vots a favor i 176 en contra, el que suposaria un empat tècnic, i que en la tercera votació decaurien les esmenes.

La justificació del PNB

El portaveu parlamentari del PNB ha volgut assenyalar, en primer lloc, que aquest dimarts Ortuzar li va recordar al president del Govern central, "la nostra posició frontal al manteniment del 155" i als "cants de sirena a la seva prolongació" i ha afegit que es "congratulen de les declaracions de Rajoy, d'aquest mateix matí", en què el president del Govern central ha aclarit que quan hi hagi Govern es retirarà el 155 i que començarà una nova etapa de diàleg, que els nacionalistes esperen que arribi "com més aviat possible". A més, Aitor Esteban ha fet esment a la necessitat de "fer política amb majúscules".

La sorpresa de la resta dels grups



L'anunci del PNB s'ha produït en la roda de premsa de valoracions del discurs de Cristóbal Montoro de presentació dels PGE, per part de tots els grups parlamentaris. Com es produeix per ordre de més a menys, Margarita Robles, del PSOE; Irene Montero, d'Unidos Podemos; Toni Roldán, de Ciutadans, i Gabriel Rufián, d'ERC, només han dit el previsible sobre el discurs del ministre: "incoherent" per al PSOOE, " PGE de l'estafa" per a Unidos Podemos, "de l'estabilitat i el progrés" per a Ciutadans i "de colpistes" per a ERC. "Mai podrem donar suport a un pressupost dels colpistes del 155", ha dit Rufián.



Els que han vingut darrere d'Aitor Esteban, com Joan Baldoví, de Compromís, han agafat el guant del PNB i, en el seu cas, l'ha llançat a la cara del Ciutadans: "es demostra que aquests pressupostos són millorables".

El xantatge emocional de Montoro



Aquest dimecrtes era el dia del ministre però, primer, Cifuentes i, després, el PNB l'hi han aigualit. Si Montoro no fos Montoro, probablement li hauria dolgut que la presidenta de la Comunitat madrilenya hagi dimitit cinc minuts abans del seu gran moment de cada any: el discurs de presentació dels pressupostos generals de l'estat. Però és que ho és i ni això l'ha afectat, ni la remor continuda que ha acompanyat tot el seu parlament. Els diputats, tant com els periodistes, estaven amb el cap en una altra banda; així que el seu triomfalisme ni tan sols ha estat ovacionat pels seus, com en altres ocasions.



Ha deixat anar afirmacions enormes que han ressonat encara més buides sense la claca corresponent: tenim "el creixement més sa de la nostra història, el que no hem conegut en aquest país"; "tenim les possibilitats de prosperitat que semblaven impossibles"; "l'oportunitat de construir l'Espanya més pròspera que hàgim conegut", "gairebé abans d'ahir vam sortir de l'UCI, se'ns donava per morts"; tenim "un mercat laboral molt més eficient, que fa la negociació col·lectiva més propera a la realitat i això fa possible aquesta intensa creació d'ocupació estable, indefinida"; portem "més diners que mai per a pressupostos socials, de tots els governs de la democràcia"; "som el govern" que ha fet possible recuperar la credibilitat de les autonomies"...



S'ha recordat de tothom, com en les campanyes electorals: dels pensionistes, de les famílies, de les dones, dels funcionaris, de les cossos i forces de seguretat de l'estat, de les pimes, dels autònoms, de tothom, per després demanar a l'oposició que "obri les portes al final de la crisi" perquè "afrontem junts el repte de repartir el que estem aconseguint", i els ha ofert que es "corresponsabilitzin d'aquesta recuperació econòmica". Per tancar la seva intervenció, ha tornat a recordar als beneficiats, si s'aproven els seus comptes, i ha afirmat estar segur que cap diputat està en contra que els millorin la vida a tots aquests espanyols. Per acabar el xantatge emocional, ha demanat "una oportunitat" per a aquests pressupostos que "segur" que poden millorar-se i "intentar beneficiar més gent encara".