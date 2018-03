Tres mesos i un dia després de les eleccions del 21 de desembre, finalment hi ha ple d'investidura a Catalunya. Un ple, no obstant, que no acabarà amb l'elecció d'un nou president de la Generalitat. Com a mínim, no aquest dijous, en primera votació, després del cop de porta de la CUP a investir Jordi Turull, que no podrà acudir a la seva cita de divendres amb el jutge Pablo Llarena com a president electe.



La negativa de la CUP ha restat expectativa al ple. Però aquest ha arrencat amb normalitat, amb Turull exposant el seu programa de govern, tot i que no estigui gens clar que el pugui arribar a dur a terme. En el seu discurs, Turull ha insistit repetidament en dues idees: "diàleg" i "cohesió". Diàleg amb l'estat, en relació a les aspiracions sobiranistes –sense citar-les directament–. I cohesió interna, al·ludint tàcitament als catalans que s'oposen al projecte independentista, i expressant la necessitat de ser "un sol poble".

"Tornem a oferir seure a negociar amb l'Estat" per "resoldre políticament els problemes polítics", ha afirmat Turull. Que ha reconegut que "alguns diuen, i no els faltarà raó, que és picar en ferro fred, però per nosaltres no quedarà". "Diàleg, diàleg, diàleg, que no vol dir renúncia", ha emfatitzat. A la vegada, Turull ha recriminat al Govern espanyol que es negui a aquest mateix diàleg. "La veu de més de dos milions de ciutadans no mereix ser escoltada?", s'ha preguntat, referint-se als vots independentistes en els darrers comicis.



Uns comicis en què cal incloure el referèndum de l'1-O, al qual també s'ha referit Turull. Fonamentalment, per lamentar la "repressió" de l'Estat. Però també per reivindicar "un poble pacífic" que ha "lluitat amb les urnes", i que l'1-O responia a la violència policial amb el clam de "som gent de pau", segons ha recalcat.

En aquesta mateixa línia, Turull ha expressat que "l'alternativa a la democràcia és la tirania", i ha explicat que acceptava l'encàrrec d'anar a la investidura per "desbloquejar" la "greu anomalia" que viu Catalunya i "fer efectiu el mandat del 21D". S'ha posat com a un dels seus objectius immediats la "restauració democràtica i acabar amb el 155". I, més concretament, "reparar els danys" de la intervenció de l'autogovern, amb especial menció a "l'escola o els mtjans" de comunicació.



Però Turull també s'ha marcat, i repetidament, una altra prioritat. La "cohesió", tant social com en el sentit de ser "un sol país" i "un sol poble", que "només avançarà si ho fem units". En aquest sentit, el candidat ha assegurat que el seu programa de govern és per a "set milions i mig" de catalans. És a dir, també per als que s'oposen al procés sobiranista. Una idea que ha recalcat quan –en castellà– s'ha dirigit "a aquells que tenen Espanya al seu cor".

Arrimadas: "Vostè no està aquí per ser el president"

La líder de l’oposició, Inés Arrimadas, no ha desaprofitar el to pla de Turull per contestar amb contundència: "Vostè no està aquí per ser el president de la Generalitat. I vostè ho sap", ha dit al faristol del Parlament. "Estem en una convocatòria d’urgència, amb un candidat en una situació judicial greu només per escriure un capítol més d’aquesta novel·la que es diu procés". I el nou capítol, protagonitzat per Turull, serà "breu", segons ha dit la cap de Ciutadans. "Si vostè no tingués demà una cita amb el jutge no estaria aquí", ha sentenciat.



Arrimadas ha retret la manca de posició del candidat a presidència pel que fa al projecte independentista: "Ha sigut capaç de decebre a tothom. Fins i tot als seus... Ni ha vingut a dir el que moltes persones volien escoltar, independència i república, ni ha vingut a explicar que defensarà la legalitat". Per la líder de l’oposició, el tarannà de Jordi Turull mostra una manca de convenciment de la seva candidatura: "El primer que no es creia el seu discurs era vostè mateix. Ha demanat la confiança de la càmera... Primer doni’s la confiança a sí mateix".



L’apel·lació al diàleg i a la concòrdia del presidenciable tampoc han convençut a Arrimadas, qui ha ensenyat un cartell electoral de Convergència i Unió de 2014 amb l’eslògan "l’Espanya subsidiada viu a costa de la Catalunya productiva", campanya participada per Turull. Segons la cap de Ciutadans, el contingut del pla de Govern són paraules "calcades del discurs de Puigdemont i de Mas" i la seva investidura no permetrien sortir del "xoc institucional" a Catalunya.