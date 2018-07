El ple del Parlament Europeu tomba la proposta de directiva sobre copyright

Sorpresa al Parlament Europeu. Els eurodiputats han rebutjat el text esmenat de la proposta de directiva sobre drets d'autor (la coneguda com a ‘directiva del copyright’), que pretén harmonitzar els drets de propietat intel·lectual en la Unió Europea.



Amb 318 vots en contra i 278 a favor (31 abstencions), el text —que incloïa mesures polèmiques com el filtrat previ de publicacions a càrrec dels prestadors o el pagament d'una controvertida taxa per cita— haurà de ser retocat per a una propera votació, que previsiblement se celebrarà entre el 10 i el 13 de setembre.

L'eurodiputada Julia Reda, una de les persones que més ha encoratjat les protestes socials contra aquesta proposta de directiva, celebrava a Twitter el resultat.

Great success: Your protests have worked! The European Parliament has sent the copyright law back to the drawing board. All MEPs will get to vote on #uploadfilters and the #linktax September 10–13. Now let's keep up the pressure to make sure we #SaveYourInternet! pic.twitter.com/VwqAgH0Xs5 — Julia Reda (@Senficon) 5 de juliol de 2018

“Gran èxit: Les teves protestes han funcionat!”, afirma en aquest tuit, i afegeix: “Mantinguem la pressió per assegurar-nos que #SaveYourInternet!”



Es tracta de tota una victòria per a un col·lectiu de grups de pressió, activistes, acadèmics, plataformes —com la Wikipedia— i fins i tot companyies, que criticaven diferents aspectes d'aquesta normativa, des del seu contingut fins a la forma de tramitació.



Amb caràcter general, en el punt de mira dels defensors de les llibertats a la xarxa s'havien fixat en dos dels articles. L'11 establia una sort de 'Cànon AEDE' per obligar a empreses com Facebook o Google a comptar sempre amb el permís o la llicència de l'amo d'un contingut per a l'agregació o indexació, si escau mitjançant el pagament d'una quantitat com a remuneració.



D'altra banda, l'article 13 implicava que les plataformes de publicació online com Facebook, Twitter, GitHub o eBay s'anaven a veure obligades a la instal·lació de filtres per evitar que els usuaris pugessin materials amb drets d'autor, control que ja fa YouTube amb ANEU Content, per exemple, o Instagram, mitjançant els seus propis algorismes.



Els més crítics amb aquest plantejament veien l'article 13 com una porta oberta a l'anomenada "censura algorítmica", és a dir, en la pràctica un fosc algoritme acabaria sent el jutge que estableix què és 'pirateria' i què no. I tot plegat en mans de les multinacionals d'internet, amb una supervisió general pública, segons l'últim text que ara ha estat rebutjat.

"S'ha de seguir lluitant"

"Ens congratulem amb el resultat però cal seguir lluitant", adverteix el lletrat Carlos Sánchez Almeida, director jurídic de la Plataforma per a la Defensa de la Llibertat d'Informació (PDLI).

Almeida puntualitza que "ja s'ha vist, especialment per l'actitud de certs mitjans, que alguns d'ells estan a favor", per la qual cosa augura que "la pressió mediàtica perquè aquestes mesures tirin endavant serà brutal, sobretot per part d'aquests mitjans, per les entitats de gestió de drets d'autor i pels grans productors, que són qui tenen més que guanyar en aquest assumpte i qui més anaven a impedir la difusió de les seves obres en plataformes lliures”, afegeix.

"De moment Alexandria està fora de perill, pero tornaran amb les torxes"

Per tant, l'expert anima a estar "molt pendents" de tot el que succeeixi en les properes setmanes. "Aquesta batalla acaba de començar", comenta, i recorda que "la lluita contra la Llei Sinde (que preveu la notificació i retirada de contingut vulnerador de drets d'autor a la xarxa per la via administrativa) va tenir una primera victòria a partir d'un tancament de pàgines com a protesta —com el protagonitzat en les últimes hores per la Wikipedia— però més endavant van canviar les aliances".



"Sabem el que fan els lobbies, i Estrasburg i Brussel·les són la 'pàtria' d'aquests grups de pressió", alerta Almeida."Seguirem a la bretxa; de moment Alexandria està fora de perill, però tornaran amb les torxes", conclou, no sense humor, aquest expert.