La policia espanyola escorcolla la casa de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol

Poques hores després que el jutge decretés la presó incondicional per a Jordi Pujol Ferrusola, agents de la policia espanyola escorcollen la casa del seu pare, l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol Soley. L'escorcoll ha començat al voltant d'un quart de deu del matí, quan una furgoneta policial ha arribat davant del domicili, ubicat a la ronda General Mitre de Barcelona. L'escorcoll es produeix per una ordre judicial que s'emmarca en les investigacions sobre el patrimoni familiar.



Pel que fa al seu primogènit, el jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata el va enviar a presó després d'interrogar-lo durant diverses hores per intentar amagar a l'estranger 30 milions d'euros per evitar embargaments judicials en cas de ser condemnat. A banda de la casa de l'expresident, també s'ha escorcollat el despatx de Jordi Pujol Ferrusola, que ha estat traslladat a Barcelona i assisteix físicament al registre policial.