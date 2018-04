La Policia Nacional deté Hervé Falciani, reclamat per Suïssa

Agents de la Policia Nacional han detingut aquest dimecres a Madrid l'enginyer informàtic italo-francès Hervé Falciani, obeint una ordre de detenció i entrega de les autoritats suïsses. La detenció de Falciani, a qui la justícia espanyola va rebutjar extradir fa cinc anys, arriba justament quan dues dirigents independentistes, la secretària general d'ERC, Marta Rovira, i l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel, processades en la causa contra l'independentisme, es troben al país helvètic.

Segons fonts policials, Falciani estava buscat per la Policia Nacional des del passat 19 de març, quan va arribar l'ordre de detenció internacional de Suïssa. Els agents han detingut l'informàtic quan acudia a participar en un debat a la Universitat Pontifícia de Comillas, amb el títol "Quan dir la veritat és heroic: traient a la llum els amagatalls fiscals" i organitzat per la Plataforma de Justícia Social. A més de Falciani, hi havien de participar els periodistes Daniele Grasso, Sandrine Morel, Joaquín Castellón i Mercedes Serraller, i el membre del sindicat de tècnics d'Hisenda Gestha José María Mollinedo.

Falciani va ocupar les portades per primer cop el 2009, quan va començar a col·laborar amb la justícia de diversos països amb dades de presumptes evasors fiscals que va sostraure del banc suís HSBC, la coneguda com a Llista Falciani. Després que les autoritats suïsses emetessin una ordre de detenció contra ell, Falciani va ser detingut Falciani va ser detingut a Barcelona el 2012. Un any després, l'Audiència Nacional va rebutjar extradir-lo a Suïssa i el va deixar en llibertat, amb l'argument que el codi penal espanyol no recull el secret financer, i que la informació sobre presumptes evasors fiscals que va facilitar a la justícia es referia a activitats "greument irregulars". La informació de la Llista Falciani, de fet, va servir a les autoritats espanyoles -així com a les de altres països- per iniciar investigacions sobre delictes fiscals, que van permetre regularitzar 300 milions de 659 defraudadors espanyols.

Amb aquests antecedents, la detenció ara, cinc anys després, de Falciani en territori espanyol ha fet saltar les sospites d'un hipotètic intercanvi de cromos amb les dues dirigents independentsites refugiades a Suïssa. Un dels primers que ha verbalitzat aquesta sospita ha estat el dirigent de Podemos Miguel Urbán, que, en una piulada a Twitter, s'ha preguntat si la detenció de Falciani "és un favor d'Espanya per demanar l'extradició" de Gabriel i Rovira.