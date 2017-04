La impunitat de la tortura a Espanya. El Partit Popular i el Partit Socialista han indultat almenys 39 policies, mossos i guàrdies civils condemnats per tortures des de l'any 1991. Segons el recompte fet per Público, els conservadors són responsables de l'indult a 26 agents, mentre que els socialistes han indultat almenys 13 agents dels cossos i forces de seguretat condemnats per tortures.



Aquest diari va denunciar aquest dimecres, que el recentment nomenat nou cap de la Policia Nacional a Cantàbria, Héctor Moreno García, va ser condemnat per tortures i indultat pel Partit Popular en 1998. No obstant això, no és l'únic cas en el qual els governs espanyols han premiat agents condemnats per tortures. Encara que sí el més recent. La investigació ha estat possible gràcies a l'eina El indultómetro, desenvolupada per la periodista Eva Belmonte, a les recents informacions del periodista Alberto Pradilla a Gara i a les informacions signades en la dècada dels 90 per Jesús Duva a El País.

Felipe González també va ser responsable del doble indult que va beneficiar José Domínguez Tuda, condemnat dos cops per tortures

Crida l'atenció, per exemple, el cas de José Pérez Navarrete, que va ser condemnat per tortures el 1987 i 1992 i va rebre l'indult del Govern socialista de Felipe González el 1993 al costat d'altres quatre guàrdies civils. Aquest mateix any, Pérez Navarrete va ser nomenat "assessor per a la lluita contra ETA" a la Secretaria d'Estat per a la Seguretat, que dirigia Rafael Vera, condemnat pels GAL.



El Partit Socialista de Felipe González també va ser el responsable del doble indult que va rebre José Domínguez Tuda per sengles condemnes per tortures. Aquest agent de la Guàrdia Civil va ser condemnat i indultat el 1991 pel ministre socialista José Luis Corcuera. No obstant això, tot just uns anys després, Domínguez Tuda seria novament condemnat per tortures i el 1995 rebria un nou indult del govern socialista, aquesta vegada de mans de Juan Alberto Belloch.



En aquella ocasió, fonts del Ministeri de Justícia van assenyalar a El País que no hi hauria "més indults per casos d'aquest tipus". No n'hi hauria per part del Govern de Felipe González, que perdria les eleccions el 1996. No obstant això, van continuar amb els executius de José María Aznar i també el socialista José Luis Rodríguez Zapatero va exercir la mesura de gràcia amb tres mossos d'esquadra condemnats per tortures.

El govern de José María Aznar va indultar cinc policies el 1998, entre els que es troba Héctor Garcñia Moreno, nou cap de policia de Cantàbria

Així, el Govern de José María Aznar va indultar cinc policies el 1998, entre els quals es troba Héctor Moreno García, nou cap de Policia a Cantàbria, i José Manuel Ansean, que continua essent en l'actualitat inspector en cap de la Policia.



Un any després, el 1999, l'Executiu conservador va concedir l'indult als guàrdies civils José María De les Coves Carretero, Miguel Ángel Sánchez Corbí i Antonio Lozano García, també condemnats per tortures. El primer d'ells, Cuevas Carretero, va ser l'escollit per Mariano Rajoy, en la seva etapa de ministre de l'Interior, per rebre el Comitè Europeu per a la Prevenció de la Tortura (CPT) en la seva visita a Espanya de l'any 2001.



El moment amb més indults, però, es va viure en l'inici de l'any 2001. Aquell any, el Govern d'Aznar va indultar 14 agents condemnats per tortures. Ens serveix d'exemple el cas de Pedro Laiz González, la sentència de condemna al costat d'altres dos agents de policia, considera provat que la persona detinguda va patir cops a "l'esquena, el coll, els testicles, les cames i les orelles durant els interrogatoris" i que "l'endemà, hi va haver amenaces de castració i més cops als testicles". Després de rebre l'indult, va continuar exercint la seva professió.

Mossos indultats



Després l'atrafegat final d'any del 2000 i l'inici del 2001, Público no ha trobat, que no vol dir que no n'hi hagi, més exemples de policies indultats fins l'any 2011 quan l'Executiu de Rodríguez Zapatero va concedir l'indult parcial a Albert Fabregat, Juan Díaz i Mónica Fraile, tres agents de la policia autonòmica catalana condemnats en sentència ferma per detenir il·legalment un home i colpejar-lo i insultar-lo a comissaria.



Un any després, el 2012, seria l'Executiu de Mariano Rajoy qui va indultar els agents Manuel Farré Muñoz, Joan Salva Páez, Jordi Perisse Blanco, Fernando Cea López i Alejandro García Avilés, que van ser condemnats quan, sense identificar-se com a policies, van propinar una pallissa , van amenaçar de mort i insultar Lucian Paduraru, paleta de professió, amb l'autor d'un robatori violent en un pis. En el trasllat a comissaria, els agents li van introduir una pistola a la boca i van tornar a amenaçar-lo. En el moment de l'arrest anava acompanyat de la seva dona, que estava embarassada i també va rebre un tracte degradant.