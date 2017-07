Entre crits d’independència ha començat l'acte de presentació pública de la llei del referèndum al Teatre Nacional de Catalunya. A l’escenari l’equip de Govern, la presidenta del Parlament i els diputats de Junts pel Sí. A l’acte s’ha aprofundit en el contingut de la llei que diputats de la CUP i Junts pel Sí han presentat pel matí i s’ha insistit en el caràcter vinculant del referèndum. “El vot es vinculant i el resultat també ho serà; si hi ha més vots positius que negatius, implica la independència de Catalunya”, ha assegurat el president de Junts pel Sí, Jordi Turull.

La portaveu de Junts pel Sí, Marta Rovira, ha insistit en l’empara legal de la llei. “Entenem que la llei nomes podrà ser interpretada des d’un marc internacional que regula els drets humans i el dret a l’autodeterminació”, ha dit. I ha afegit a fer una crida a la gent del ‘No’: “Volem que la gent del ‘No’ se senti cridada i participi”.

En una breu intervenció, el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, ha remarcat el caràcter genuí de la llei. “Volem que aquest referèndum sigui un exemple de democràcia, que traspassi les fronteres del nostre país, que des de fora trobin en aquest referèndum un exemple de democràcia directa”.

El president Carles Puigdemont ha clos l’acte amb to contundent. Ha dit que “el dia 1 hi haurà un vot decisiu; ens comprometem a respectar el vot dels ciutadans, es un vot que canviarà coses, perquè és la unica eina transformadora i de canvi”. El president ha dit que Rajoy no garanteix el dret dels partidaris del ‘No’. “Es legítim que els riscos ens facin respecte, però desertar de la democràcia, rendir-nos i resignar-nos té un preu encara molt més alt i durador, i el pagaran també les generacions futures. L’1 d’octubre no hi haurà cap xoc de trens. Fins i tot si guanya el ‘no’ res tornara a ser el mateix", ha conclòs.

