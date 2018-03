"Han suspès la democràcia. Ja n'hi ha prou. Només la podrem recuperar des de la fermesa i la unitat de tots els demòcrates". Roger Torrent, president del Parlament de Catalunya s'ha dirigit a la població en aquests termes, després del debat celebrat en el ple, davant la impossibilitat de la investidura, en un acte institucional, per assenyalar la gravetat del moment i proposar la creació d'un front unitari en defensa de la democràcia i dels drets elementals, una aliança, de tots els demòcrates.

Un acte que ha començat amb un llarg aplaudiment als familiars dels polítics catalans empresonats i en el qual ha donat a conèixer una declaració acompanyat del president Artur Mas, dels ex-presidents del Parlament Joan Rigol, Ernest Benach i Núria de Gispert i de representants polítics de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, Catalunya en Comú i CUP, Elsa Artadi, Salvador Sabrià, Xavier Domènech i Carles Riera.



No han estat presents els representants de C's, del PP i del PSC, que no han volgut deixar lloc a dubtes sobre la seva oposició al contingut de l'acte institucional.

Torrent ha recordat que l'Estat va voler impedir la celebració del referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre, la intervenció del govern de la Generalitat per part de l'Executiu de Mariano Rajoy, les restriccions imposades a les funcions del propi Parlament, que no ha pogut ni tan sols triar fins al moment un president de la Generalitat, i l'empresonament de representants polítics catalans. En aquests moments nou d'ells es troben a la presó i altres set en l'exili. Torrent els ha recordat pels seus noms un per un.

"Empresonen als que no renuncien als seus ideals", es tracta d'"un atac al cor de la democràcia", ha dit el President del Parlament. "Ens comprometem solemnement a no descansar fins que tornin a casa", ha afirmat en la seva lectura de la declaració institucional. "No pararem, ho aconseguirem", ha insistit.



"Si persistim en defensa dels principis democràtics, podrem aspirar, cadascun des de les seves conviccions, a construir un país millor, més just i lliure", ha proclamat al final de l'acte que ha conclòs amb el cant de l'himne nacional de Catalunya, Els Segadors, per part dels assistents.