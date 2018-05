Sant Vicenç dels Horts s'ha tornat a convertir per unes hores en l'epicentre de la reivindicació de l'alliberament dels presos polítics catalans. El municipi del Baix Llobregat ha congregat centenars de persones aquest diumenge al migdia al camp de futbol de la Guàrdia a l'acte Gols per l'Oriol, La iniciativa, organitzada per la campanya Free Junqueras, volia reclamar la llibertat de l'antic alcalde de la localitat, així com de la resta de dirigents sobiranistes presos i el retorn dels que han optat per marxar a l'estranger. Junqueras està empresonat a Estremera des del 2 de novembre. El partit ha enfrontat un equip de Castellvell del Camp (Baix Camp) amb un combinat local reforçat, amb moltes cometes, per diversos dirigents d'ERC. I és que la majoria han demostrat que la seva habilitat amb la pilota als peus és clarament menor a la que puguin tenir com a oradors al Parlament.

L'espectacle esportiu, però, era totalment secundari en una jornada clarament festiva i reivindicativa, que s'ha completat amb un dinar popular amb la presència del president del Parlament, Roger Torrent, que ha arribat impol·lut i amb camisa blanca un cop ha acabat el partit. Torrent no ha suat la samarreta. En el seu parlament, el president de la cambra ha afirmat que "el millor homenatge a l’Oriol [Junqueras] és fer el que ens va ensenyar: sumar i estimar la diversitat territorial i social del país. Sumar i estimar tothom per construir un futur millor, per construir la República que volem. No pararem fins tenir tots els presos i exiliats a casa".



Entre els esforçats components de l'equip local, vestit amb samarreta groga amb el número 10 i el nom de Junqueras a l'esquena, hi havia diputats com Gemma Espigares –parlamentària per Lleida–, el baixllobregatí Jordi Albert –tot lluita al camp– o el barceloní Gerard Gómez del Moral. Un dels que ha demostrat tenir més talent sobre el terreny de joc és Sergi Sabrià, el president del grup parlamentari d'ERC. Posicionat al centre del camp, ha intentat posar una mica d'ordre al joc del seu equip. S'ha de dir, però, que a diferència d'alguns dels jugadors d'aquesta matinal futbolera, l'exalcalde de Palafrugell juga cada setmana a futbol.

Passadís inicial als participants el partit de futbol de la jornada 'Gols per Junqueras', a Sant Vicenç dels Horts, per demanar la llibertat de l'exvicepresident cessat i la resta de presos. / Marc Font.

Durant uns minuts la banda dreta –ja és curiositat– del centre del camp ha estat possessió del diputat al Congrés Gabriel Rufián, l'encarregat d'atendre la premsa. Cèlebre per les seves afilades respostes parlamentàries en una època de glorificació dels zascas, Rufián no ha estat precisament un punyal incisiu en l'atac del seu equip i ha passat força desapercebut, si bé no se li pot negar l'esforç. Qui ha evidenciat que no és precisament un bon amic de la pilota és Pere Aragonès. En el seu primer acte públic després que dissabte es confirmés que serà el vicepresident i el responsable de l'àrea econòmica del govern de Quim Torra, Aragonés ha passat molt pocs minuts damunt el camp. Abans de saltar-hi, ja havia confessat que no estava precisament dotat per a l'esport. El partit, amb un públic entregat que animat per l'speaker no ha deixat d'aplaudir-ho absolutament tot i reclamar "llibertat presos polítics", ha acabat amb la victòria per quatre gols a dos de l'equip de Castellvell del Camp.

Moments abans d'arrencar el partit, Gabriel Rufián ha afirmat que "estem aquí, al poble de l'Oriol Junqueras, per homenatjar-lo a ell i a tots els presos i exiliats. Avui estem amb la gent de l'Oriol, que té orígens diversos, que pensa diferent, que no parlen necessàriament la mateixa llengua ni voten el mateix, però tenen en comú la defensa de la democràcia i els drets civils. És un poble que representa molt bé el que és Catalunya i que avui hi hagi gent diversa demostra que l'Oriol [Junqueras] va governar per a tots quan era alcalde".

Sant Vicenç dels Horts com a "símbol"

Al costat de Rufián hi havia Maxi Calero, un dels amics íntims del president d'ERC i impulsor de la campanya Free Junqueras. A preguntes de Públic, Calero ha declarat que actes com el d'aquest diumenge constaten que "Sant Vicenç dels Horts s'ha convertit en un dels símbols en la defensa dels drets i les llibertats". Free Junqueras va arrencar el 10 de febrer, amb un acte celebrat a la plaça de la Vila de la població que va reunir més d'un miler de persones. Posteriorment han aparegut altres campanyes de suport als presos i exiliats però amb una clau també eminentment local, com Free Anna Gabriel o la més recent Free Romeva.

Més enllà dels que han optat per jugar, a l'acte també hi han assistit altres parlamentaris, com la també republicana Jenn Díaz –veïna de Sant Andreu de la Barca, un municipi molt proper a Sant Vicenç– o el diputat de Catalunya en Comú Podem Joan Josep Nuet. Per a ell, del que es tractava aquest diumenge era de mostrar "la solidaritat amb l'Oriol Junqueras, una bona persona que no es mereix la situació en què està, i amb la resta de presos". "Les mesures judicials no poden substituir la política. Estem una situació anòmala que no es dona a d'altres països", ha afegit. Nuet també ha reconegut que no els agrada el nou govern, perquè "està molt a la defensiva davant dels problemes que té Catalunya. Contínua amb el discurs i amb la idea de la restitució, que no deixa de ser una forma d'allargar el processisme". Nuet ha afirmat que s'esperaran a veure què fa el govern de Torra per valorar-lo, però que tenen la sensació que suposa un "pas enrere" en les "polítiques socials que els catalans necessiten".