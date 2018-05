"Avui fa sis mesos de vergonya". Així s'ha expressat aquest dimecres el president del Parlament, Roger Torrent, en la seva intervenció en la concentració a la plaça de Sant Jaume de Barcelona el dia que es compleix mig any de l'empresonament del vicepresident destituït, Oriol Junqueras (ERC), i del conseller també cessat pel Govern central Joaquim Forn (PDeCAT). Un empresonament que no té perspectives d'acabar a mig termini, malgrat el lema amb què s'ha convocat la protesta: 'Ni presó ni exili, llibertat'.

La concentració, convocada per ERC i el PDeCAT, i amb suport de les entitats sobiranistes, ha omplert la plaça de Sant Jaume de manifestants que portaven majoritàriament pancartes amb la inscripció 'Llibertat presos polítics', i amb mínima presència d'estelades. La protesta, de fet, ha tingut un caràcter més institucional que en d'altres ocasions. Començant per la intervenció de Torrent, segona autoritat de Catalunya –primera, de facto, els darrers mesos–.

"Ni un pas enrere per la llibertat dels presos, pel retorn dels exiliats. Ni un pas enrere per tots els que lluiten i han lluitat, els que avui són a la presó i a l’exili", ha dit Torrent des de la tribuna d'oradors, acompanyat de dirigents dels dos partits convocants, de la CUP i dels Comuns, així com de representants de les entitats sobiranistes i familiars de Junqueras i Forn.



"Que siguin a la presó és una injustícia per aquest poble i per tots nosaltres. Injustícia per tots els demòcrates", ha afegit el president de la cambra, que s'ha preguntat en veu alta "quin demòcrata pot tolerar que hi ha hagi persones preses i exiliades per motius polítics?", i "quin delicte són les urnes?".



En l'acte s'ha llegit també una carta dels dos presos, en què recorden que són a la presó "sense condemna", i afegeixen que el seu empresonament no es deu a "haver fet cap mal a ningú", sinó al fet que "hem estimat i estimem la llibertat".

No s'espera l'alliberament

La protesta arriba en un moment en què ja s'ha obert el processament de Junqueras, Forn, i fins a 25 dirigents sobiranistes, incloent-hi la totalitat del darrer govern de Carles Puigdemont, i amb la instrucció –a càrrec del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena– en la seva fase final. Una situació en què, excepte sorpresa, no s'espera que els presos siguin alliberats fins al judici oral. En particular, després que Llarena rebutgés diverses peticions de Junqueras, Forn i també Jordi Sànchez per ser alliberats, i després que el passat 23 de març empresonés de nou els consellers destituïts Raül Romeva, Dolors Bassa, Jordi Turull i Jordi Rull, així com l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell.

La concentració arriba igualment en plena recta final del període per formar govern abans que no es convoquin eleccions, que s'acaba el proper dia 22. I el dia abans d'un ple al Parlament que té com a punt destacat de l'ordre del dia la modificació de la llei de la Presidència per poder investir a distància un candidat a la presidència.



Amb aquesta modificació sobre la taula, els partits independentistes hauran de decidir els propers dies entre dues opcions. Per una banda, si aposten per la investidura de Puigdemont –que consideren inviable tant el Govern central com el Suprem i el Constitucional– i per anar a noves eleccions en cas que aquesta no sigui possible –"fins que es respectin els resultats", com demana la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie–. Per l'altra, si tiren endavant el 'pla D' amb un quart candidat a la investidura –després del propi Puigdemont, Jordi Sànchez i Jordi Turull– que no estigui processat en la macrocausa contra l'independentisme.

Junqueras demana formar govern

En aquest sentit, el propi Junqueras s'hi ha manifestat molt clarament. El passat cap de setmana, en una entrevista a Catalunya Ràdio, va demanar que es formi govern per posar fi al 155 i que i s'eviti anar a noves eleccions. "No entenc quin sentit té que malbaratem el resultat del 21D", va afirmar. "No hi guanyem res, sense fer govern, i, en canvi, arrisquem molt per tornar a la mateixa situació en el millor dels casos", va assegurar.



Les paraules de Junqueras anaven en la línia del que ha repetit ERC des de pràcticament l'endemà de les eleccions. Des d'un punt de vista menys polític s'expressava aquest mateix dimecres la dona de Junqueras, Neus Bramona. Entrevistada a RAC1, ha afirmat que "fa temps que hauríem de tenir govern", i que això podria ajudar els presos. Bramona ha demanat igualment l'acostament dels presos a centres penitenciaris catalans, per protegit els fills dels mateixos. "S'estan vulnerant els drets dels nens, els seus i els meus", ha assenyalat.