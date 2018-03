El ple del Tribunal Constitucional (TC) ha resolt aquest dimecres, per unanimitat dels seus dotze membres, rebutjar la petició que va fer el dia anterior Jordi Sànchez per ser posar en llibertat i poder així acudir a la seva investidura, fixada per al proper dilluns, dia 12. El diputat de JxCat havia reiterat un recurs d'empara anterior, presentat fa ja tres mesos i mig, argumentant, entre d'altres coses, una "dil·lació injustificada" per part del ministeri públic. La resposta: denegar la petició, perquè significaria de facto "atorgar de forma anticipada l'empara al recurrent."



Sànchez té pendent encara la resposta a l'altre recurs que va interposar dimarts, en aquest cas al Tribunal Suprem, en què també demanava ser excarcerat -o gaudir d'un permís, en el seu defecte- per assistir al seu ple d'investidura.

En la seva resolució el TC cita jurisprudència pròpia que estableix que "l'aixecament de les mesures cautelars de presó provisional, com a fórmula cautelar de suspensió de l'acte recorregut en empara, ha de ser rebutjat, ja que suposa un atorgament anticipat de l'empara que faria innecessari un pronunciament de fons". És a dir, que no pot excarcerar Sànchez, perquè això significaria concedir-li de fet l'empara que va demanar fa quatre mesos, i sobre la qual encara no s'ha pronunciat el TC.

Sobre el fet sobrevingut que ara Sànchez és candidat a la investidura per a president de la Generalitat, el TC no s'immuta. Argumenta que el recurs d'empara es refereix a resolucions anteriors, la darrera de les quals té data del 6 de novembre. "Quan va ser dictada l'última de les resolucions impugnades, això és, la que posa fi al procediment judicial ordinari obrint la via del present recurs d'empara, ni tan sols havia començat el termini de presentació de candidatures a l'esmentat procés electoral", afirma la resolució.



L'alt tribunal empra aquesta mateixa argumentació, que les resolucions impugnades són anteriors a les eleccions del 21D, per negar que el fet de no escoltar la petició del dia anterior de Sànchez signifiqui "alterar la voluntat dels electors catalans" expressada a les urnes o els drets de participació política del propi Sànchez.

El ple del TC, finalment, no es fa responsable del fet que Sànchez segueixi en presó provisional, quan apunta que "la decisió originalment impugnada" per Sànchez, és a dir, la presó provisional, "ha estat confirmada per sengles resolucions" del jutge del Suprem Pablo Llarena. "L'actual situació de privació de llibertat ja respon a altres resolucions judicials que no són objecte d'aquest recurs d'empara", afirmen els magistrats del TC, en la seva resolució.

