La repressió té un preu per qui la pateix, però qui l'exerceix posa a prova la capacitat de resistència de les seves víctimes. El govern del PP, amb el suport incondicional de C's i la complicitat dels socialistes, va preferir l'aplicació del 155 a Catalunya i l'empresonament dels seus governants i dirigents a obrir qualsevol via de negociació. Van fer una exhibició de força de l'aparell de l'Estat amb l'objectiu de castigar el sobiranisme i durant aquesta campanya exigeixen que els que encapçalen i han donat suport a aquest moviment baixin el cap i reconeguin d'alguna manera que els seus anhels són pura fantasia i les seves idees mereixedores de condemna.

Inés Arrimadas, animada per les dades de les darreres enquestes, parlava aquest diumenge a Tarragona de "l'enterrament d'una etapa negra" i del 21D com la "data històrica de caducitat del procés sobiranista".



Xavier Garcia Albiol, menys optimista que Arrimadas, davant la pèrdua d'escons que els sondejos pronostiquen pel PP, intenta evitar que els electors li facin pagar la factura del 155, però segueix tractant el president Puigdemont com a delinqüent, diu que "s'amaga a Bèlgica" perquè "és un "pròfug de la justícia" i proclama que si el seu partit aconsegueix bons resultats serà "la pitjor noticia que se li pugui donar" al cap de llista de Junts per Catalunya (JxCat).

Miquel Iceta, que aquest diumenge intentava explicar, al costat de l'alcalde Àngel Ros, que el seu suport al 155 no es pot identificar amb el de C's i el PP, utilitza a tots els seus discursos un llenguatge més irònic per desqualificar els independentistes, i diu que no vol "substituir un nacionalisme excloent per un altre", que qualifica d'immobilista.



Carles Puigdemont, que intervé regularment en campanya a través de videoconferència, li ha demanat a Iceta que no faci trampes i que no intenti fer veure que hi ha un 155 bo i un altre dolent. "No caiguem en el seu discurs trampós", ha dit, ·perquè el que s'ha vist fins ara amb el 155 serà com "un joc de nens" al costat del que passarà si governa "el tripartit de la por" de PP, C's i PSC.

Puigdemont ha afirmat que els socialistes són col·laboradors imprescindibles pel 155, perquè sense el seu suport el Govern de Mariano Rajoy no ho hagués implementat: "Han fet de porter i han obert la porta al 155. No ens creurem les seves llàgrimes de cocodril quan es portin les obres d'art de Sixena. Són els col·laboradors necessaris que hi hagi gent a la presó, en l'exili i la intervenció de l'autogovern", ha dit en un acte electoral a Mollerussa (Pla d'Urgell).



La presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, que ha fet a Badalona la seva primera intervenció en la campanya d'Esquerra Republicana (ERC), ha posat l'accent en la tristesa que sent per la situació en què es troben els presos polítics, però també en la necessitat de "persistir", tal com li havia demanat des d'Estremeras el líder i cap de llista del seu partit, Oriol Junqueras. Forcadell ha demanat el vot per la seva candidatura perquè, segons ella, és "l'única que està en disposició de frenar als del 155".

Amb tanta o més contundència que Forcadell, la número 2 d'ERC, Marta Rovira, ha ratificat la voluntat de no cedir i ha assegurat que si l'Estat espanyol rebutja la via del diàleg l'independentisme "farà avançar Catalunya sense demanar permís".

Llorenç Planagumà, Xavier Domènech, Elisenda Alamany i Geni Pascual en campanya a Girona /Europa Press

Xavier Domènech també ha denunciat l'absència de diàleg i la repressió com a recepta de PP, PSOE i C's, malgrat que en el seu discurs de campanya sempre rebutja la lògica dels dos blocs. Des de Girona, el candidat de CatECP ha carregat contra el bloc de partits que han donat suport a l'article 155 de la Constitució i ha afirmat que si s'ha produït la intervenció de la Generalitat ha estat perquè no tenien més projecte que "la repressió, i no podien fer una taula de diàleg perquè no tenien res per a proposar"



I en el míting central de la CUP, l'exdiputat David Fernàndez ha assegurat que l'article 155 acabarà a "la paperera de la història", parafrasejant les paraules que va utilitzar el seu company Benet Salellas quan van acordar la governabilitat amb JxSí a canvi de la renúncia d'Artur Mas a seguir com a president de la Generalitat.



Els que van aplicar aquest article i li van donar suport demanen el vot prometent "normalitat" per després del 21D. Els sobiranistes esperen sortir prou reforçats per poder exigir la seva retirada.