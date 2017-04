El candidat a liderar el PSOE Pedro Sánchez ha defensat avui a Barcelona que Catalunya sigui reconeguda com a "nació" dins d'una Espanya "nació de nacions", en ser l'única via per superar el "greu conflicte" territorial, i ha admès sentir-se identificat amb la proposta federalista del PSC.



Sánchez ha protagonitzat aquest migdia davant unes 3.000 persones el seu primer gran acte de campanya a Catalunya, acompanyat de l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, l'exalcalde barceloní Jordi Hereu i altres càrrecs i alcaldes del PSC, a més de la presència del líder del PSC, Miquel Iceta, encara que si escau en qualitat d'amfitrió de tots els candidats de les primàries.



Alcaldes com el de Viladecans, Carles Ruiz; l'exalcalde de Barcelona Jordi Hereu i la portaveu del PSC a Girona, Silvia Panque, el secretari d'Organització, Salvador Illa, i la número dos del partit, l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Núria Marín, es trobaven entre els assistents



Sánchez ha començat el seu discurs agraint la "lleialtat" del PSC i de Miquel Iceta, i ha dit que se sent molt identificat amb el que defensen territorialment, que principalment és la necessitat de reformar la Constitució en clau federal per reconèixer la singularitat de Catalunya i millorar el seu autogovern.





En una abarrotada plaça de la Fàbrica Fabra i Coats, Sánchez ha deixat clar la seva posició respecte al debat territorial: "Espanya és una nació de nacions i Catalunya és una nació".



Sánchez ha defensat que "si ens definim com el que som, el que farem és unir-nos i que se superin els greus conflictes" i, per això, ha admès "sentir-se molt identificat amb la proposta federalista del PSC, plasmada en la declaració de Granada , amb Pere Navarro i Miquel Iceta ".

"En els últims cinc anys hem viscut una involució per part del Govern, recentralitzant moltes competències de governs autonòmics"

"Cal reconèixer a Catalunya com el que és: una nació", ha insistit l'ex-secretari general, que ha anat més enllà i ha proposat a més "definir un seguit de regles, perquè en els últims cinc anys hem viscut una involució per part del Govern, recentralitzant moltes competències de governs autonòmics. Hem de definir aquestes regles perquè salta enfortit l'autogovern de Catalunya ".



A l'espera d'impulsar la reforma federal de la Constitució, que ha reivindicat, Sánchez ha plantejat que els executius espanyol i català "seguin" a dialogar per resoldre el finançament i inversions, com posar en marxa el Corredor Mediterrani, com també reactivar les comissions bilaterals Estat-Generalitat.



També ha demanat que "la majoria de partits catalanistes" al Congrés treballin per "tombar lleis que lesionen" l'autogovern català i impulsar lleis orgàniques que ho "enforteixin"; i ha rescatat la proposta de fer de Barcelona seu d'un nou Senat, que sigui reformat per convertir-lo en "cambra territorial".



A la vigília de la festivitat de Sant Jordi -que Sánchez viurà també demà a Barcelona i Girona-, el candidat ha recomanat el llibre "La tercera via", d'Iceta. "Jo ho he llegit. És l'única via, la via constitucional, la que hem de forjar entre tots".



Perquè, ha dit Sánchez, "enfront d'una dreta que el que vol és quedar-se la llei i un procés independentista que l'únic que vol és saltar-, els socialistes demanem que l'única via de l'enteniment, el diàleg, la negociació i el pacte".

Gràcies pel 'no' a Rajoy

Sánchez, que ha recordat a Carme Chacón, ha agraït que en la seva etapa com a líder va trobar sempre al PSC a "una organització lleial amb Catalunya, Espanya i el PSOE". "Vull donar-vos les gràcies per mantenir el 'no' a Rajoy. Gràcies, Miquel", ha dit dirigint-se a Iceta.



I ha assegurat que "per evitar qualsevol altre malentès entre PSOE i PSC en qüestions com la investidura, el que hem de fer és que es consulti obligatòriament als afiliats".



No ha escatimat tampoc crítiques cap a la candidatura de Susana Díaz i, tot i no esmentar-la mai, ha dit que quan veu "algunes fotos", té més clar encara que "el respecte al partit i l'orgull a la història del PSOE no són patrimoni de les classes dirigents, sinó dels afiliats ".



"Alguns teoritzen si és possible ser president d'una comunitat autònoma, del Govern i secretari general del PSOE -ha apuntat en clara referència a Díaz-. No es produirà aquest debat perquè sereu els afiliats els que fareu amb el vostre vot que sigui incompatible".



Sánchez s'ha dirigit a més als que l'acusen de "voler donar un gir a l'esquerra o de 'podemitzar' el partit": "Si ens posem així -ha afegit-, per veure qui defensa o no l'autonomia del PSOE, vull recordar que jo vaig posar un seguit de condicions a Pablo Iglesias que no va acceptar i altres van donar a Rajoy l'abstenció gratis ".



En aquest sentit, s'ha referit als casos de corrupció al PP: "Rajoy va dir: Porteu-vos bé que aquí som tots molt bons. No hi ha hagut tanta gent bona a la presó com ara. El que és estrany no és que vagi a declarar l'Audiència Nacional, el cas estrany és que sigui president del Govern ".

Bany de masses

Pedro Sánchez a Sant Andreu

Ha trigat més de deu minuts en arribar a l'escenari perquè de camí s'ha donat un bany de masses entre els assistents, que li reclamaven fotografies mentre sonava la cançó 'Color esperança', de Diego Torres.



Després del míting, que ha aprofitat per recollir avals, Sánchez ha anat a un esmorzar popular a Santa Coloma i més tard a una trobada amb militants del PSC a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), municipi que aquests dies celebra les seves Festes de la primavera: Sánchez participarà en elles corrent la Cursa Nocturna a partir de les 21 hores.



Seguirà a Catalunya el diumenge per celebrar Sant Jordi passejant per la Rambla de Barcelona i desconnectar entre llibres i roses de la voràgine de les primàries a partir de les 11.30: abans haurà una trobada amb militants a Sant Boi de Llobregat (Barcelona).



També te previst assistir a la V Festa de la Rosa de la Llagosta (Barcelona) i farà un petit míting, i després es desplaçarà a Girona per trobar-se amb els militants de la zona.

Patxi López a Catalunya, també

Patxi López ha fet campanya també a Catalunya, a Tarragona i Lleida, per recollir el 5 per cent d'avals necessaris (uns 9.000) que li han de permetre competir en les primàries del 21 de maig i ho ha fet amb un missatge contundent contra el referèndum a Catalunya en afirmar que una consulta "per sobre de la legalitat" pot "fracturar" als catalans.



Malgrat reconèixer a Catalunya com a "nació cultural", ha dit que aquest "no és el debat de veritat", contestant així a la proposta de Pedro Sánchez.



"Espanya, abans de ser de nació de nacions, és un pacte de ciutadans lliures que defineix la convivència de diferents amb drets iguals. Per això busco un pacte de diferents, la definició és relativa", ha dit.



Igual que els seus contrincants, l'ex-lehendakari ha posat èmfasi en el "problema brutal" de corrupció al PP. Mentre "molta gent es sacrificava en aquest país, ells saquejaven els recursos públics", ha dit.