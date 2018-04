Sota el plugim, l'aiguaneu i el tradicional cel gris de Berlín, centenars de catalans han portat aquest diumenge el crit de llibertat per a Carles Puigdemont als carrers de la capital alemanya. La concentració, convocada per l'ANC-Alemanya i el Comité de Defensa de la República-Berlín, ha començat puntualment a les dotze a la Porta de Brandenburg amb una assistencia de prop de 400 persones, segons dades de la policía de Berlín, i ha comptat amb la participació d'una delegació de diputats de Junts per Catalunya (JxCat).

"Espanya s'està convertint en una democràcia autoritària", ha criticat la diputada Aurora Madaula, la primera persona de la delegació de JxCat a intervenir. Madaula ha denunciat el govern espanyol perquè "ens estan prenent els nostres drets". La diputada juntaire ha demanat la llibertat dels presos polítics i del president cessat de la Generalitat, abans de donar pas al també diputat de JxCat Quim Torra entre crits de "Puigdemont, el nostre president". Torra ha començat el seu parlament recordant els sis mesos del referèndum d'autodeterminació i ha demanat als manifestants continuar el seu esperit. "Tenim el president i el vicepresident a la presó, i al govern entre la presó i l'exili", ha relatat el diputat als assistents, entre els quals hi havia també desenes d'alemanys. El president de l'Associació Catalana de Municipis i alcalde de Sallent, David Saldoni, ha explicat que tant ell com Madaula i Torra volien "ser aquí per recordar la força de l'1-O" i "per desmuntar les mentides del govern espanyol". Mentides, ha continuat, "com la violència" que la Policía Nacional i la Guàrdia Civil atribueixen als independentistes i que Saldoni ha descrit com un intent de "criminalitzar" el moviment sobiranista. "Aquell dia", ha afegit, "vam ser lliures".

Die Linke considera "una vergonya" la detenció de Puigdemont



El diputat al Bundestag per Die Linke Andrej Hunko ha estat l'encarregat de cloure els parlaments. Hunko ha demanat "una solució política" i "pacífica" al conflicte català mitjançant una negociació europea, i ha criticat que Espanya recorri a mitjans judicials. El diputat del partit de l'esquerra ha reiterat que considera "una vergonya" la detenció de Carles Puigdemont "exactament aquí, a Alemanya", quan el polític català va poder moure's lliurement per Europa amb anterioritat. Hunko, que va ser observador del referèndum d'autodeterminació a Barcelona i Girona, ha dit que fa sis mesos va ser testimoni de "la brutalitat" policial, davant la qual "el govern alemany va callar". El diputat ha finalitzat demanant l'alliberament de Puigdemont i ha manifestat l'esperança que aquest es produirà en els propers dies, ja que la majoria de l'arc parlamentari i la població estan en contra de l'extradició.

'Espanya no és una democràcia', en alemany, en la pancarta d'un dels assistents a la manifestació d'aquest diumenge a Berlín. | Àngel Ferrero.

La marxa –en la qual s'han vist no només les habituals estelades, sinó també una ikurriña i pancartes demanant l'acostament dels presos bascos o el penó estelat de Castella– ha arrancat al crit de "els carrers seran sempre nostres" i després del tradicional cant d'Els Segadors. La manifestació ha passat per davant del Memorial als jueus assassinats a Europa, la delegació d'Schleswig-Holstein –on ha fet una breu aturada– i la Delegació de la Generalitat de Catalunya a Berlín –tancada amb l'aplicació del 155– abans d'acabar davant el Ministeri de Justícia, on s'ha llegit un parlament per demanar la llibertat dels polítics presos, així com del president d'Òmnium, Jordi Cuixart, i l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez.

Quim Torra: "Cal que Catalunya reaccioni"



Durant la manifestació, Públic ha pogut parlar amb Quim Torra, que qualifica la situació actual de "crítica". "Tenim el president a la presó, el govern a la presó i a l'exili: cal que Catalunya reaccioni", ha demanat Torra, per a qui el que passa "trascendeix els grups polítics" i s'imposa en conseqüència la necessitat "d'una resposta nacional". Catalunya demana a Alemanya "cada minut" des de la seva detenció que no lliuri a Puigdemont a les autoritats espanyoles, ha explicat. Torra ha manifestat "una confiança plena en la justícia alemanya: estem en un país democràtic, de respecte a la separació de poders". "I no només a Alemanya: confiem que les extradicions es resoldran favorablement per als nostres interessos i no s'extraditarà a cap dels exiliats en els quatre països on ara mateix s'estan tramitant" les ordres, ha afegit.

A la pregunta de si JxCat ha contemplat tots els escenaris, incloent-hi el de l'extradició de Puigdemont, Torra ha respost que no. "Tenim plena confiança en la justícia alemanya", ha insistit. "Els nostres advocats ens estan transmetent bones vibracions i tenen aquesta confiança que la justícia alemanya ho resoldrà favorablement, i no hem entrat en aquesta hipòtesi", ha aclarit. Però "si el president fos extradit a Espanya", aleshores "entraríem en un altre escenari" que, en qualsevol cas, ara mateix no es planteja. Torra també ha assegurat que malgrat estar detingut a Neumünster "el president està fort".

Diputats de Die Linke visiten Puigdemont a Neumünster



Mentre l'ANC i els CDR es manifestaven a Berlín, dos diputats de Die Linke, Dieter Dehm (diputat al Bundestag) i Zaklin Nastic (diputada a Hamburg), es reunien aquest diumenge amb Carles Puigdemont a Neumünster. Segons ha explicat Dehm a la premsa, el tracte del personal de la presó cap a Puigdemont és "molt correcte i fins i tot amistós" i al polític se'l veu "ple de coratge". Dehm ha demanat un cop més al govern alemany que no lliuri Puigdemont a Espanya ja que està perseguit per delictes que considera polítics, i ha exigit a la canceller, Angela Merkel, que pressioni el seu homòleg espanyol, Mariano Rajoy, perquè rebaixi la tensió a Catalunya. També ha revelat que ha ofert a Puigdemont residir a la seva pròpia casa a Hessen si finalment la justícia alemanya el posa en llibertat però dicta com a mesura cautelar no poder abandonar el país.

El portal Kieler Nachrichten informa que els diputats de Die Linke van parlar sobre temes filosòfics i polítics amb Puigdemont en una barreja d'anglés, alemany, francès i espanyol, i que en un moment donat fins i tot Puigdemont els va cantar una cançó en català sobre la voluntat pacífica del poble català, tot i que no especifica quina.