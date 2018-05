Si no pot ser per rebel·lió, que sigui per sedició. I si tampoc, doncs per conspiració per a la rebel·lió. Aquest és el missatge principal que s'extreu de la resolució d'aquest dimecres del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena, que confirma el processament dels 25 imputats en la macrocausa contra l'independentisme i que obre la porta a jutjar-los per delictes alternatius si no es pot demostrar el requisit de la violència que acompanya el tipus penal de la rebel·lió.

En la seva resolució, en què Llarena desestima una per una les múltiples al·legacions de 23 dels investigats -Toni Comín i Meritxell Serret no n'han presentat-, explica que, arribat el moment la fiscalia pot acusar els processats de delictes diferents als que ell mateix els atribueix en la instrucció. Argumenta que el criteri de la Sala Penal del Suprem és que la resolució de processament i l'escrit d'acusació del fiscal, si bé vinculats, no han de mantenir una "exactitud fàctica, correlativa".



En aquest sentit, Llarena argumenta que "l'acusació provisional o definitiva que arribi a formular-se" abans del judici oral pot ser "divergent" respecte a l'ordre de processament, "sempre que la seva base fàctica aparegui abastada en la resolució i l'encausat la conegués" quan va prestar declaració.

Un cop establerta la teoria, Llarena concreta. Pel que que fa al cas concret de les acusacions de rebel·lió, el jutge insisteix que hi va haver violència tant en les manifestacions del 20 de setembre davant la conselleria d'Economia com en el referèndum de l'1-O. El 20S, de forma potencial, o amb "finalitat intimidatòria"; l'u d'octubre, "amb el consumat resultat lesiu de nombrosos agents".



Afegeix que aquests suposats casos de violència no van ser "un resultat imprevist en la mobilització impulsada pels investigats", sinó que aquesta "violència" va ser "conscientment assumida i buscada per a l'execució" dels fets.



No obstant això, Llarena afirma igualment que fins i tot en el cas que no pogués quedar acreditat que s'ha produït aquesta suposada "violència", això "tampoc no conduiria al sobreseïment de les actuacions", perquè els fets que recullen les resolucions de la instrucció "no exclouen" que el fiscal pugui formular acusacions pels delictes de "sedició" o de conspiració per a la rebel·lió".

