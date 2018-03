La consellera cessada Clara Ponsatí ha quedat en llibertat sota fiança, després d'haver declarat breument davant un tribunal d'instrucció a Edimburg, que també li ha imposat la mesura cautelar de la retirada del passaport.



Ponsatí havia acudit aquest mateix dimecres a la comissaria de policia de St Leonards, a Edimburg, per posar-se a disposició de la justícia, després que la setmana passada fos objecte d'una ordre europea de detenció dictada pel jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena. Ponsatí, que ja va manifestar fa dies la seva intenció, ha declarat durant només uns minuts davant del jutjat, que ha decidit ràpidament aquestes mesures cautelars, a l'espera que una instància superior resolgui la petició d'extradició d'Espanya. La vista sobre aquesta petició tindrà lloc el proper dia 18 d'abril

Ponsatí, que és a Escòcia com a professora a la Universitat de St Andrews, i que compta com a advocat amb el rector de la Universitat de Glasgow, Aamer Anwar, ha anunciat ella mateixa a Twitter que acudia a la comissaria. A la vegada, ha iniciat una campanya de micromecenatge per a la seva defensa legal que, poques hores després, a dos quarts de tres de la tarda, sumava ja 140.000 lliures esterlines (uns 160.000 euros) de les 150.000 que s'havia posat com a objectiu.

Avui em poso a disposició de la justícia escocesa aacompanyada pel meu advocat @AamerAnwar. Ajudeu-nos fent aportacions a https://t.co/Deoi2eTTzf per cobrir les despeses de la meva defensa! RT si us plau! pic.twitter.com/qcQ0uCV4FU — Clara Ponsatí (@ClaraPonsati) 28 de març de 2018

En la promoció de la campanya s'explica que, en cas que la recaptació excedeixi d'aquest objectiu, les quantitats sobrants es destinaran "a donar suport a d'altres en la mateixa situació que la Clara", en referència a la resta de polítics catalans processats en la causa contra l'independentisme.

Anwar, en declaracions a les portes de la comissaria, havia assegurat que la seva clienta és víctima d'una "persecució política", per "haver ajudat a organitzar un referèndum", i ha posat en dubte que la justícia espanyola garanteixi els "drets humans" i democràtics. També havia confirmat que demanaria la llibertat provisional sota fiança de la consellera cessada, petició que ha estat escoltada pel jutge.