La consellera de Governació, Meritxell Borràs, ha lamentat aquest dimecres que agents de la Guardia Civil hagin estat interrogant funcionaris de la Generalitat i professionals d'una agència de publicitat en relació a la campanya adreçada a catalans residents a l'exterior per tal que es registrin per poder participar en el referèndum anunciat pel dia 1 d'octubre.



"El que està passant amb la visita de la Guardia Civil als funcionaris es propi d'una altra época, de quan jo era petita i hi havia una dictadura". Tot i així la consellera Borràs ha assenyalat en declaracions a Catalunya Ràdio que, encara que no li consta, no li sorprén que els agents "estigui interrogant funcionaris, després de l'actuació que s'està duent a terme sobre les empreses, els treballadors públics i els polítics. Ho lamento molt."





Fonts pròximes al jutjat d'instrucció 13 de Barcelona, que instrueix el cas sobre hipotètics delictes de desobediència, van informar que la Guàrdia Civil ha citat a diversos funcionaris de la Generalitat per la campanya institucional per incentivar la inscripció en el registre de catalans a l'estranger de cara al referèndum de l'1 d'octubre, en unes diligències que instrueix el jutjat d'instrucció 13 de Barcelona, ​​han informat fonts pròximes al cas.



Agents d'aquest cos van citar mitja dotzena de persones, entre les que hi ha funcionaris del departament de Difusió i de la Conselleria d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors, a més de personal de l'agència de publicitat que va fer l'anunci.

Aquestes citacions van començar fa unes dues setmanes i es prolongaran en el temps, han indicat les citades fonts.



El passat 24 de març, la Fiscalia Superior de Catalunya va anunciar que obria diligències d'investigació per si la Generalitat estava preparant el seu anunciat referèndum d'independència, basant-se en notícies i en l'anunci publicat a la premsa d'aquesta campanya sobre el registre de catalans a l'estranger .



Van obrir aquestes diligències davant possibles delictes de desobediència, prevaricació i malversació de cabals públics, ja que poden aquests preparatius poden estar "en frontal infracció de les decisions adoptades pel TC".



Fiscalia al·ludeix directament a l'anunci publicat en diaris aquest dijous a la Generalitat que anima inscriure en el registre de catalans a l'exterior.