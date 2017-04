El president de l'ANC, Jordi Sànchez, ha explicat aquest dimecres que l'assemblea del dissabte 29 d'abril a Granollers sotmetrà a votació de tots els socis si l'ANC donaria suport a una declaració unilateral d'independència de Catalunya si el Govern central no permet un referèndum. En presentar en roda de premsa la precampanya de l'entitat pel 'sí' en el referèndum que preveu la Generalitat, ha dit que la prioritat de l'ANC és aquesta consulta però que no pot descartar-se la independència unilateral, encara que la veu "poc probable".



El debat el va obrir aquest dimarts el vicepresident del Govern català, Oriol Junqueras, que va contemplar la DUI si l'Estat prohibeix el referèndum, i Sànchez ha avalat que el també líder d'ERC va dir una cosa "d'un sentit comú absolut". Sànchez ha explicat que l'assemblea debatrà el full de ruta sobiranista que proposa l'entitat per al proper any, i que s'hi contemplarà la declaració d'independència com a mecanisme de "desbloqueig" en cas que l'Estat no permeti el referèndum.

Sànchez creu que, si no hi ha referèndum per un bloqueig de l'Estat, la majoria absoluta de 72 diputats que JxSí i la CUP formen al Parlament té dret a procedir a "la comunicació -a la comunitat internacional- i a la proclamació de Catalunya com a nou Estat". També ha defensat que contemplar la declaració unilateral d'independència no ha de generar tanta d'enrenou perquè JxSí ja va incloure aquesta possibilitat "al programa electoral" amb què es va presentar i va guanyar les eleccions catalanes del 27 de setembre del 2015.