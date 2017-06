El portaveu de l'executiva del PSOE, Óscar Puente, ha dit aquest dilluns que la defensa que va fer fa uns dies la catalana Núria Parlon que s'"apel·li a la comunitat internacional" si el Govern espanyol apliqués l'article 155 de la Constitució "és una opinió a títol personal que no representa el partit ".



Puente ha discrepat així de les declaracions que la seva companya d'executiva, la nova secretària de Cohesió Social del PSOE i secretària de Política Municipal del PSC, Núria Parlon, va fer dijous passat a Catalunya Ràdio.

En elles va rebutjar el referèndum d'independència anunciat per la Generalitat, però va demanar que, si el Govern suspenia l'autonomia catalana mitjançant l'article 155 de la Constitució, s'"apel·li a la comunitat internacional" per evitar-ho.



Després de recalcar que els socialistes esperen "no haver d'arribar a aquesta situació" i que "l'opinió de Núria és en aquest cas a títol personal i no representa el partit", Óscar Puente ha recordat avui que el PSOE defensa la legalitat i la Constitució .

"Abans d'arribar a aquest punt, cal esgotar totes les possibilitats de negociació, però la Constitució hi és, cal respectar-la, i el PSOE la respecta i la defensa", ha afirmat.



En els mateixos termes s'ha referit també, en la roda de premsa que ha ofert a Ferraz, als alcaldes del PSC que donen suport al referèndum, com el de Blanes (Girona), Miguel Lupiáñez: "El que facin serà a títol personal, és una qüestió personal seva ", ha sostingut.



En declaracions a Onda Cero, Lupiáñez havia dit que com a alcalde no deixarà que se celebri en dependències municipals cap activitat relativa al referèndum anunciat per a l'1 d'octubre, si bé ha admès estar a favor d'un referèndum sobre la independència i va assegurar que, com va fer al 9N, votarà i ho farà amb un No.



De la mateixa manera que Parlon, Lupiáñez ha demanat "ponderació i mesura" al Govern en aplicar les lleis, com la possibilitat d'activar l'article 155 de la Constitució, el que "crearia més tensions de les que hi ha".



L'alcalde de Blanes, però, havia anat una mica més enllà, afirmant que, si guanyés el sí a la independència, l'acataria, i s'hauria d'iniciar una "negociació". "Som éssers intel·ligents i ens posaríem d'acord", ha apuntat.



En linia similar, l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, havia afirmat que ell "no era ningú" per "prohibir el dret a vot".



Unes declaracions allunyades de l'argumentari que el PSC va distribuir entre tots els seus càrrecs electes municipals, en el qual es donaven instruccions i motius per a no col·laborar amb la Generalitat en el referèndum d'autodeterminació anunciat per a l'1 d'octubre i per a que "protegeixin" els seus funcionaris.





En relació als 122 alcaldes catalans del PSC, Óscar Puente ha recordat que la "instrucció és molt clara" per als ajuntaments i que ni el PSOE ni el PSC "emparen ni donen suport a aquest referèndum ni comportaments que passin pel no respecte a la legalitat".



Puente, que s'ha mostrat convençut que la posició socialista sobre la "plurinacionalitat" cada vegada "es va entenent millor", ha incidit que aquest és un "concepte obert", una "proposta per al diàleg que no està tancada", de cara a solucionar l'encaix territorial de Catalunya des d'una posició intermèdia entre el "immobilisme" del PP i el "rupturisme" dels independentistes.