Carles Puigdemont ha optat per resoldre de manera dràstica la crisi generada per un del seus consellers. Ha destituit Jordi Baiget i ha nomenat Santi Vila com a nou conseller d'Empresa i Coneixement.



Jordi Baiget havia obert un important esquerda entre les forces independentistes quan en una entrevista concedida al diari El Punt Avui havia afirmat que davant les reaccions de l'Estat per impedir la celebració del referèndum caldria buscar "altres alternatives", i que potser la consulta convocada pel dia 1 d'Octubre podria convertir-se en un esdeveniment similar al del 9N de 2014.



En un comunicat del Govern de la Generalitat s'ha informat que el president Puigdemont ha signat "aquest tarda el nomenament de Santi Vila com a nou conseller d’Empresa i Coneixement, en substitució de Jordi Baiget. Aquest relleu entrarà en vigor demà quan sigui publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Santi Vila mantindrà temporalment el càrrec de conseller de Cultura fins que es nomeni un nou titular del departament".



