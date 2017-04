Finalment, tots els membres de la Mesa del Parlament de Catalunya partidaris del dret a l'autodeterminació han estat citats a declarar com a investigats per haver permès la votació d'una resolució a favor del referèndum d'independència. La magistrada del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) Maria Eugènia Alegret ha acceptat la nova petició de la Fiscalia per imputar també Joan Josep Nuet, coordinador general d'EuiA, diputat de Catalunya Sí Que es Pot i secretari de la Mesa del Parlament. Nuet inicialment no havia estat citat declarar amb l'únic argument que no és independentista.



En conèixer la nova decisió judicial, Nuet ha reaccionat amb un comentari a Twitter en què es reafirma en la seva innocència i la de la resta de membres de l'òrgan imputats, així com les seves "idees polítiques".

Al final m'inclouen a la querella, reafirmo la inocencia dels compays/es i meva, reafirmo les meves idees polítiques https://t.co/OMq60qCTaV — NUET (@NUET) 25 d’abril de 2017

Nuet haurà de comparèixer a declarar el 23 de maig, mentre que la primera a fer-ho serà la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que ho farà el 8 de maig. El mateix dia ho farà Anna Simó, mentre que Lluís Corominas i Ramona Barrufet, els quatre darrers de Junts pel Sí, compareixeran al TSJC el 12 de maig. A tots se'ls atribueix els delictes de desobediència -al Tribunal Constitucional- i prevaricació.