Protestes arreu de Catalunya contra la detenció de Puigdemont i per l'alliberament dels presos

La mobilització convocada pels Comitès en Defensa de la República (CDR) enfront de la font de Canaletes, en la Rambla Barcelona, ha començat a les 16.00 hores sota el lema 'Contra la repressió i cap a la República. Vaga general!" i s'han desplaçat fins a la seu de la Delegació del govern espanyol a Catalunya, al carrer Mallorca.



En aquest punt hi ha hagut moments de tensió, ja que els Mossos d'Esquadra han tornat a establir un cordó de seguretat per impedir als manifestants que s'acostin a l'edifici de la delegació. L'acció policial, la pressió sobre aquest cordó, les empentes, a més del llançament d'alguns objectes i algun pot de fum, han estat donat lloc a alguns incidents, encara que entre un i altre episodi de tensió ha tornat la calma i els cants i els crits reivindicatius.



El Passeig de Gràcia, mentre tant s'ha omplert de manifestants des de primera hora de la tarda, seguint la convocatòria de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural davant la seu de la representació de la Unió Europea, per protestar contra la detenció del president Puigdemont i l'empresonament de la resta de dirigents polítics catalans. Una manifestació que es desplaça per la Gran Via i el carrer Marina fins les Torres Mapfre, on es troba el Consolat alemany.



Al llarg del carrer Marina, des dels balcons, grups de veïns han fet sonar les cassoles de les seves llars.

Com a totes les convocatòries de l'ANC, els assistents són molt diversos, amb aspectes de procedència social ben diferent, i de totes les edats. Una manifestació molt transversal on es crida que "aquesta Europa és una vergonya", "Puigdemont és el nostre president", a favor de la "llibertat dels presos polítics", i de la "independència", informa Àngel Ferrero. "Llarena no tenim por", s'ha sentit cridar també sovint entre els manifestants, que han cantat sovint la cançó de l'Estaca i l'himne nacional de Catalunya, Els Segadors, seguides de visques a la República.



Moment de la manifestació convocada per l'ANC i Òmnium Cultural / Àngel Ferrero

La nova presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, ha apel·lat a l'opinió pública de la Unió Europea en general i d'Alemanya en particular per a que s'oposin a l'extradició de Puigdemont.



Ha assenyalat que es tracta d'un president electe i que no l'han de lliurar "a una justícia autoritària que està falsejant absolutament tots els fets" entorn del referèndum d'octubre. Ha recordat, a més, que Puigdemont s'exposa a Espanya a una pena de presó de fins a 30 anys, "superior a la d'un homicidi, d'un assassinat".

"El moment és greu"

Paluzie ha dit a més que el moment és greu, i ha insistit a "apel·lar als valors que van fundar la Unió Europea: el principi democràtic, els valors del pacifisme".



En al·lusió als dirigents sobiranistes empresonats a Madrid, ha assegurat que dins de la UE hi ha presos polítics, i per "delictes inventats sobre una violència que no ha existit mai".

Les organitzacions convocants han fet constants crides a la serenitat. "Ens volen enfadats i violents. No els donarem aquesta alegria. Allò que els molesta més: el nostre civisme i pacifisme", ha publicat l'ANC en els seus missatges de convocatòria.



Aquest diumenge, a més, també s'han mobilitzat des de mig matí els CDR davant la Subdelegació del Govern a Girona, on s'ha concentrat progressivament al llarg del dia milers de persones, convocades per diferents organitzacions. Alguns dels manifestants han pintat la façana i han retirat la bandera espanyola.



A les 19.00 hores hi ha previstes concentracions a les delegacions del Govern espanyol de totes les capitals catalanes.



Al llarg de la tarda també s'han produït alguns talls de carretera, com el que ha tingut lloc al Bages, a la C-16, on s'han col·locat alguns pneumàtics. Un tall que els manifestants han aixecat poc abans de les 19:30 per traslladar-se a un altre punt.



Els CDR també han organitzat una marxa lenta de vehicles durant una estona a la A-2, a l'alçada d'Alcarràs.