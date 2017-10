Ciutadans de tota Catalunya han participat aquest dilluns a les concentracions de protesta que han tingut lloc a places i carrers per les actuacions dels cossos policials de l’Estat espanyol en contra de persones que participaven en el referèndum d'autodeterminació.



El president de la Generalitat, Carles Puigdemont i l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, acompanyats dels seus equips de govern han encapçalat l'acte massiu que ha tingut lloc a Plaça de Sant Jaume.

L’Associació Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) havien convocat a tota la ciutadania a concentrar-se davant dels ajuntaments dels municipis com a resposta als episodis de greu violència i la conseqüent vulneració dels drets de la ciutadania.



Es tracta d'un primer acte protesta, perquè són moltes les entitats, institucions i col·lectius que es manifesten en aquest sentit i, sobre tot, perquè per a demà dimarts hi ha convocada una vaga general o aturada cívica a tot el territori, que compta amb el suport de les entitats sobiranistes i de totes les organitzacions sindicals.