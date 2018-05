Protestes contra el "xantatge" de l'Estat mentre Torra torna a demanar diàleg a Rajoy

Noves protestes al carrer. Aquest cop, contra el manteniment de la intervenció de la Generalitat a través del 155 tot i la presa de possessió de Quim Torra com a president i la designació de consellers, el que entitats i partits sobiranistes consideren un "xantatge" de l'Estat. I amb crides a la "desobediència".



"Ens posem doncs des d'avui mateix a treballar per consensuar una reacció col·lectiva que vagi més enllà de les manifestacions de protesta i que impliqui una desobediència davant d'un Estat que incompleix les seves pròpies lleis i anul·la la democràcia", afirma el manifest de l'ANC que s'ha llegit a les concentracions, i que a Barcelona ha pronunciat l'actor Joel Joan.

"El Govern espanyol ha decidit mantenir un estat d'excepció a Catalunya per evitar reconèixer el conflicte polític, i pretén acabar per la via repressiva i judicial amb la voluntat majoritària del poble de Catalunya", afirma també el text, que afegeix que l'Executiu de Mariano Rajoy "no vol negociar", sinó que el que pretén és "humiliar".



"Diguem-ho clar. Ja no som en una democràcia", ha afirmat Jordi Domingo, en representació de la Coordinadora d'Advocats. "Estan prevaricant, i ho saben", ha afegit, en referència a les actuacions de la justícia en relació als polítics catalans presos en la causa contra l'independentisme.

"No cediu amb el nomenament dels consellers", ha demanat la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, que ha demanat reunir-se amb entitats, partits polítics i associacions sobiranistes per preparar accions que mostrin que la societat catalana "no acota el cap". "I si és necessari, amb desobediència", ha precisat, alhora que ha qualificat aquest mecanisme, el de la desobediència, com a "absolutament legítim" davant lleis injustes.



Les concentracions, convocades per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i amb el suport de nombroses entitats i partits sobiranistes, han tingut lloc aquest dilluns a la tarda en cinc capitals catalanes: Barcelona (al Born), Tarragona (Plaça Imperial Tarraco), Lleida (Plaça de la Paeria), Girona (Plaça de l'U d'octubre, com es va rebatejar al febrer l'anterior Plaça de la Constitució) i Tortosa (Plaça Alfons).



En la protesta de Girona hi ha participat Montserrat Bassa, germana de l'exconsellera destituïda i empresonada Dolors Bassa. Montserrat Bassa ha pres la paraula per explicar que ha rebut una trucada de la seva germana durant la concentració, i que aquesta li ha relatat que ha estat separada del mòdul que compartia amb l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell. Tot plegat, només unes hores després que totes dues rebessin la visita del president Quim Torra i el president del Parlament, Roger Torrent.

Les protestes han tingut lloc el mateix dia que Torra ha reiterat la seva oferta de diàleg al president espanyol, Mariano Rajoy -ja el va emplaçar a reunir-se tot just després de la investidura, i li va demanar una trobada formalment només prendre possessió del càrrec-, que ha fet extensiva ara al líder de l'oposició al Congrés, el socialista Pedro Sànchez. "Senyor Mariano Rajoy, per favor parlem, no pot ser. Senyor Pedro Sánchez, no pot ser, no podem tenir aquí a dos homes de bé i de pau", ha declarat emfàticament Torra als mitjans, després de visitar a la presó d'Estremera el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez.

