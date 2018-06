El PSC fa fora Dolors Sabater de l'alcaldia de Badalona amb el suport de PP i C's

No hi ha hagut sorpresa, tot i que sí uns minuts de suspens, i Álex Pastor (PSC) s'ha convertit aquest dimecres en el nou alcalde de Badalona, després que hagi prosperat la moció de censura contra la fins ara alcaldessa, Dolors Sabater, presentada pel seu partit, amb el suport de PP i Ciutadans. Enmig d'una enorme expectació mediàtica, diversos elements significatius han marcat el ple. D'entrada, la trobada prèvia que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha mantingut amb Sabater, en la qual s'ha mostrat molt crítica amb l'aliança del PSC amb el PP "més dur, retrògrad i racista". Posteriorment, la presència de centenars de veïns a la plaça de la Vila, tant partidaris com, especialment, contraris a la moció. Ja a la sala de plens, s'ha posat de manifest la incomoditat que el moviment provoca a la cúpula del PSC, atès que cap primera espasa del partit ha assistit a l'esdeveniment, malgrat que Badalona és la quarta ciutat més poblada de Catalunya. I, finalment, també ha quedat clara la dependència que Pastor tindrà del PP de Xavier García Albiol, el primer grup del consistori, amb deu regidors, per només tres dels socialistes.

Després de protagonitzar un discurs molt dur contra el govern de Sabater, en què ha reiterat els mantres habituals dels tres anys de mandat –que si la ciutat està paralitzada, que si s'ha utilitzat la institució com un instrument a favor del procés independentista, que si s'ha dividit la població– ha enviat diversos dards a Pastor: "Si la moció de censura tira endavant no serà perquè vostè generi confiança, que no la té, ni la meva ni la dels veïns, sinó perquè aquesta és l'única alternativa d'apartar de l'alcaldia Dolors Sabater. O li donem l'alcaldia o segueix governant la CUP". "Álex Pastor és certament un alcalde transitori", ha etzibat Albiol, abans d'afegir que ell aspira a tornar a ser alcalde després de les eleccions municipals del maig de l'any vinent.

Conscient de la presència de desenes de mitjans de comunicació, i que la moció s'interpreta també com el primer gran acte de precampanya per als comicis del 2019, l'encara líder del PP català ha tancat la seva intervenció dient que el seu grup no estava en disposició de donar suport a la moció i ha demanat un recés de 15 minuts. Pura escenificació. En tornar, els 10 regidors de la formació han avalat la moció. Segons ha manifestat, el vot era "per responsabilitat".



Prèviament, les intervencions han seguit el guió previst, amb crítiques dels partits del govern i defensa de la tasca feta i amb un PSC que ha demostrat que la qüestió nacional ha estat un element decisiu en la decisió d'impulsar la moció. I, tot i que no ha reconegut, el baix grau de coneixement del candidat socialista per part dels ciutadans i les males perspectives electorals que li donen les enquestes també són factors que expliquen un moviment que deixa la ciutat amb un govern de només tres regidors, en un ple en què n'hi ha 27.

La qüestió nacional i el procés independentista

"Aquesta censura ha estat inevitable després d'una sèrie de decisions personals de l'alcaldessa. És la moció de la responsabilitat per tornar la institució als ciutadans, executant polítiques reals i que millorin les condicions de vida dels ciutadans", ha relatat Pastor, per a qui l'ajuntament no ha complert amb el seu deure de "neutralitat política". Segons ell, Sabater "ha encapçalat tots els actes de suport al procés independentista", quan "Badalona no és independentista". Minuts abans de convertir-se en el setè alcalde de Badalona des de la recuperació de la democràcia, Pastor ha anunciat que convocarà immediatament els representants dels grups municipals per analitzar coincidències i discrepàncies amb relació als grans reptes de ciutat. El seu, però, ha estat un discurs molt vague pel que fa a detallar mesures concretes.



Sabater ha incidit que el desig era que fos la ciutadania la que decidís l'any vinent a les urnes si el govern havia de continuar o no, i a partir d'aquí ha qüestionat la decisió del PSC. D'entrada li ha posat en dubte que el seu pla de xoc es basi en "feina ja feta per l'ajuntament", així com que pacti "amb el mateix PP que fa pocs dies han fet fora del Congrés per corrupte". "Res pot justificar un gest que traeix el seu programa electoral", ha subratllat la ja exalcaldessa, per a qui la veritable raó és "que tant PP com el PSC han decidit començar la campanya". Més enllà de defensar la feina feta, i d'insistir que han governat "per a tothom" i han revertit les retallades, Sabater ha citat Desmond Tutu per recordar que "ser neutral en una situació d'injustícia és estar al costat de l'opressor" i ha destacat que ni han penjat l'estelada de l'Ajuntament ni han retirat la bandera espanyola.



El primer tinent d'alcaldia, el republicà Oriol Lladó, s'ha preguntat "quines prioritats té el nou govern" i ha assegurat que la moció ha tirat endavant "només per interessos electoralistes", a banda de qüestionar quin és el "preu real" del suport del PP. Més contundent ha estat el tercer tinent d'alcaldia, José Téllez (Guanyem Badalona en Comú, la formació de Sabater), que més enllà de defensar la, segons la seva opinió, bona gestió que han fet, ha conclòs amb un dard directe als socialistes: "Sí, senyors del PSC, anirem a l'oposició, però hi anirem dempeus. Vostès han preferit governar de genolls. De genolls davant l'extrema dreta i el racisme".