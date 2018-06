El PSC es planteja governar a Badalona amb només tres regidors dels 27 que té el seu ajuntament i a hores d’ara sembla decidit a optar per aquest camí.



El líder del PP, Xavier Garcia Albiol va oferir als socialistes el suport dels deu regidors del seu partit per treure Dolors Sabater de l’alcaldia a través d’una moció de censura i va dir que no posarien condicions “ni lletra petita” a un acord per aconseguir donar aquest tomb a la política municipal. Diu el PP, no obstant això, que el que volen és “un govern fort”, la qual cosa difícilment es podria garantir amb un equip format estrictament pels tres regidors del PSC.

Tot i així el més probable és que PP i PSC es posin d’acord. El PP, en l'actual conjuntura, segueix disposat a l'atac frontal contra tot el que tingui alguna cosa a veure amb el sobiranisme i la direcció dels socialistes catalans ha donat via lliure al seu regidor Badaloní, Àlex Pastor, per a que faci el que cregui convenient.



La moció de censura socialista contra l'alcaldessa, Dolors Sabater, amb el suport del PP i de Cs, no sembla gaire coherent amb els anuncis de Pedro Sánchez en favor de l’apertura de vies de diàleg i d'entesa amb forces d'esquerra i amb el sobiranisme català, però el fet que el PSC de Badalona hagi implicat les seves bases a través d’una consulta, complica les possibilitats d’arribar a alguna mena de sortida diferent al trencament i al canvi de govern.

El 92,6 per cent dels afiliats badalonins que van votar ho van fer a favor de la moció socialista.



L’alcaldessa de Badalona va demanar aquest dissabte al PSC que reflexioni abans de cremar tots els ponts, però fonts consultades per aquest diari assenyalen que els socialistes badalonins es troben organitzativament en un moment més que delicat. Els mateixos dirigents locals del PSC han arribat a comparar la seva situació a Badalona amb la d’un malalt a una UCI, al qual ofereixen el suport del PP com si fos un medicament experimental, per veure si d’aquesta manera aconsegueixen una resposta que els doni esperances de vida. Són conscients, però, que el “fàrmac” pot implicar la mort de la seva organització local.

Dolors Sabater els va oferir l’entrada a l’equip de govern, amb una tinença d’alcaldia de relacions institucionals, que els permetria assumir entre altres la responsabilitat del tracte entre l'Ajuntament i la Generalitat. Seria una sortida digna pel PSC, diuen les mateixes fonts, però la seva resposta ha estat que no contemplen cap altra sortida que no sigui la destitució o la dimissió de l’alcaldessa.



L’actual equip de govern de Badalona també ha intentat obrir vies de negociació a través dels Comuns amb la direcció nacional del PSC, però no han trobat receptivitat, ja que, segons diuen, estan molt cremats després de la ruptura de Barcelona en Comú amb els socialistes a l’Ajuntament de Barcelona.

A nivell local, Esquerra Republicana, que va fer possible al costat d'altres forces d'esquerra, i d'un vot de CDC, que Sabater accedís a l'alcaldia, també ha intentat evitar la moció i iniciar converses amb el PSC, però el PP ha advertit que si establien algun tipus d’acord retirarien la seva oferta.



Els socialistes acusen Dolors Sabater d’haver incomplert pactes sobre els quals es van decidir a portar-la a l’alcaldia. Salvador Illa, secretari d'organització del PSC, ha declarat que ella és l’unica responsable del trencament.



Sabater, que és una de les alcaldesses més significades dels 'ajuntaments del canvi', va manifestar la seva sorpresa per la decisió del PSC, tenint en compte que el PSOE acaba de fer fora el PP del Govern central i que només queda un any per les eleccions municipales. L'alcaldessa va explicar que suposava que tot es deu al desacord sobre la seva presa de posició favorable a la participació en el referèndum d’autodeterminació de l’1 d’octubre i la seva reclamació de llibertat pels presos polítics.