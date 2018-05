El PSOE decideix presentar una moció de censura contra Rajoy

Després d'hores d'intens debat, la direcció federal del PSOE té decidit donar el pas i presentarà una moció de censura contra Mariano Rajoy, després de conèixer aquest dijous la sentència del cas Gürtel que condemna el PP i diversos dels seus dirigents pel finançament il·legal del partit , segons han confirmat a Público diverses fonts del partit.



Sánchez comunicarà aquest divendres la decisió adoptada a l'Executiva Federal, en una reunió pràcticament de tràmit, ja que la majoria dels seus membres, així com diversos barons del PSOE, van apostar des del principi per fer el pas i no limitar-se a la crítica al Govern de Rajoy.



El debat ha estat molt intens al PSOE durant tot el dia, ja que tot just conèixer-se la sentència que condemna al PP i molts dels seus dirigents per finançament il·legal del partit, Sánchez es va reunir a la quarta planta de Ferraz amb el seu grup de fidels.



Hi eren la vicesecretària general, Adriana Lastra; la portaveu parlamentària, Margarita Robles; el secretari de Relacions Institucionals, Alfonso Gómez de Celis; el cap de Gabinet de Sánchez, Juanma Serrano; el responsable de Coordinació Territorial de l'Executiva, Santos Cerdán, i l'assessor Iván Redondo, entre d'altres. Hi ha faltat el secretari d'Organització, José Luis Ábalos, que estar fora de Madrid. A la tarda han continuat les reunions, a la quals es va incorporar també Carmen Calvo.

Durant tot el matí hi va haver una discussió molt intensa, entre els que pensaven que era el moment de donar el pas i els que mostraven més dubtes, analitzant avantatges i problemes que comportarien qualsevol decisió.



La por més estèsa era el cost que podia suposar internament i externament tenir el suport dels independentistes per fer fora Mariano Rajoy, cosa que podria ser tota una arma de desgast polític en mans del mateix PP i, sobretot, de Ciutadans.

Altres dirigents opinen, per contra, que "és ara o mai", i que bona part de l'electorat d'esquerres tampoc els perdonaria que no haguessin intentat desallotjar Rajoy del poder després d'aquesta sentència.



Sánchez ha compatibilitzar el que ha escoltat en la reunió amb una sèrie de trucades a alguns barons territorials i d'altres dirigents amb pes en el partit, dels quals n'ha escoltar opinions de tota mena.



Després molta deliberació, Sánchez ha decidit reunir aquest divendres la seva Executiva Federal –molts dels seus membres que no han estat al despatx de Sánchez no tenien coneixement de quina decisió s'havia de prendre– per escoltar també les seves opinions i comunicar-los la decisió final que es durà a terme, que serà la de presentar la moció de censura.

Quina moció?



També ha sorgit el debat sobre amb quins suports comptar en la moció, i fins i tot a algun dirigent ha estudiat la possibilitat de presentar-la amb l'única finalitat de convocar eleccions. Els que així opinen creuen que podria ser un bon "caramel" per buscar el suport de Ciutadans, crescut per les enquestes; i pensen que el PSOE no ha de tenir por a una cita amb les urnes.



Altres dirigents creuen que seria un disbarat aquesta opció, que encara queden dos anys de legislatura i que a qui menys li convé una cita electoral actualment és el PSOE. "Si hi ha moció i la guanyem, és per governar els dos anys que resten de legislatura, i es poden fer moltes coses", assegura un membre de l'Executiva Federal.

Alguna altra idea que ha rondat per part d'algun dirigent del PSOE és demanar la dimissió de Rajoy i, si no dimiteix, presentar la moció. Però la majoria opina que la corrupció afecta tot el PP, i que és qüestió d'un canvi de noms. "Aquesta és una opció més pròpia de Ciutadans", ha manifestat a Público un membre de l'Executiva.



En el que hi ha unanimitat és que el PSOE, opti per la posició que opti, assumiria un cost polític important. O bé per la seva ala esquerra, per permetre a Rajoy seguir al poder sense fer res –camp abonat per a Podemos–; o bé per la seva ala més centrista, per rebre el suport del "racisme" independentista per fer-se amb el poder –camp abonat per a Ciutadans–. Sánchez ha decidit pagar la segona factura.

Sánchez, candidat

Pedro Sánchez, a més, serà el candidat a la Presidència del Govern central, ja que la Constitució no obliga que aquest hagi de ser diputat.



L'únic requisit que contempla la llei és ser espanyol, major d'edat, gaudir dels drets de sufragi actiu i passiu i no estar inhabilitat per a exercir ocupació o càrrec públic.



De fet, en la democràcia espanyola hi ha un precedent el 1987, quan el llavors líder del PP, Antonio Hernández Mancha, va presentar una moció de censura contra Felipe González quan no era diputat.