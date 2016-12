'Públic', capçalera d’informació en català

BARCELONA.- Fer de la informació coneixement. Amb aquest afany treballa Público des de sempre i ara dóna un nou pas en aquest camí, a partir d’aquest dilluns, per tractar temes d’actualitat en una altra de les llengües pròpies dels lectors que té i dels que vol tenir.



Aquest diari digital fa un nou esforç per eixamplar quotidianament l’oferta informativa, ara també en llengua catalana, a partir del dilluns dia 12, exercint el periodisme sense adjectius, lliure de lligams i compromès amb l’explicació rigorosa de fets significatius de la realitat, de manera clara i senzilla. Amb la recuperació de la capçalera Públic s’obre, a més, una nova finestra per a la lliure expressió d’idees allunyades de l’anomenat pensament únic, en tots els formats.



El dret de qualsevol ciutadà a poder fer vida normal en la seva llengua i en el seu país sembla que hauria de ser indiscutible. La realitat, però, demostra que per a molta gent aquest dret elemental es troba restringit, com tants altres.



Afortunadament hi ha mitjans de comunicació més o menys poderosos que intenten facilitar que qui vulgui rebre informació en català sobre l’actualitat social, política i cultural ho pugui fer. Però hi ha entrebancs i no són pocs ni petits. Els mitjans actuals resulten del tot insuficients, tenint en compte la gran desproporció que hi ha entre les ofertes en català i en castellà. I a banda d’insuficient, l’actual panorama mediàtic resulta deficient, com a conseqüència de l’aclaparador privilegi del que gaudeix l’esgotat pensament neoliberal en l’enfocament i tractament de la informació. És bàsicament per aquest motiu que la premsa tradicional es troba en un estat lamentable.









Es pot dir que Públic representa en certa mesura la renovació del compromís de Público en favor de la regeneració del periodisme, en defensa del lliure exercici de l’ofici d’informar, en benefici de la major part de la població i no d’una minoria.



La manca de respecte per les diferents realitats nacionals existents a Espanya, així com per les diferents llengües que es parlen i escriuen arreu l’Estat és una malaltia dificil de combatre.



Público és un mitjà d’abast estatal que té una difusió més que considerable i que creix, gràcies a la gent que hi treballa, a la col·laboració i l’esforç de molts companys, i sobretot, als milions de persones que l’utilitzen per informar-se, però no pot prometre el que no té en la seva mà. El que sí pot garantir és la voluntat de seleccionar, elaborar i difondre informació tenint en compte les diferents cultures, sensibilitats i voluntats que existeixen a Espanya.



La recuperació de Públic és un pas més en aquesta direcció, amb el propòsit de sempre: fer de la informació coneixement. Una prova, una demostració modesta però clara, adreçada en bona mesura a la població dels territoris que comparteixen la llengua catalana com a pròpia i que vol rebre en aquest idioma més informació sobre temes d’actualitat.