Puigdemont: "Avui molts ens sentim jutjats"

Una hora abans de l'inici del judici a Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau per la celebració de la consulta del 9-N de 2014, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha emès un missatge institucional en què ha afirmat que "avui molts ens sentim jutjats". El president ha assegurat que els tres encausats seran jutjats "per una causa que mai hauria hagut d'arribar als tribunals" i ha afegit que "el 9-N va enviar un senyal" i va ser un "dia d'alegria i d'enfortiment democràtic, carregat d'esperança per a un poble que se l'ha guanyada a pols, contribuint com cap altre al sosteniment de la nostra societat i del conjunt de l'Estat".



Puigdemont, que com la resta del govern es desplaça del Palau de la Generalitat al passeig Lluís Companys -davant la seu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC)- per donar suport a Mas, Ortega i Rigau, ha enviat un missatge clar a l'Estat espanyol: "Els responsables d'haver judicialitzat les reivindicacions polítiques i de cometre tota mena d'abusos per perseguir idees trobaran la mateixa resposta: la d'un poble que, amb totes les diferències, matisos i diversitats, vetlla per la seva dignitat". I ha afegit: "La dignitat que avui defensaran Mas, Ortega i Rigau davant del tribunal".



A banda dels membres del govern, desenes de milers de persones s'han concentrat davant el TSJC, convocades per l'ANC, Òmnium Cultural, l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) i l'Associació Catalana de Municipis (ACM).

A nivell d'acusacions, Artur Mas s'enfronta a una petició d'inhabilitació de deu anys per part de la Fiscalia, mentre que en el cas d'Ortega i Rigau es queda en nou. La Fiscalia atribueix a l'expresident els delictes de prevaricació administrativa i desobediència greu i considera les exconselleres "cooperadores necessàries", bàsicament en considerar que van ignorar l'ordre de suspensió cautelar del 9N dictada pel Tribunal Constitucional (TC).