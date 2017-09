El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha convocat per aquest dijous, a les 12.00 hores, una reunió de la Junta de Seguretat, el màxim òrgan de coordinació de les forces de policia a Catalunya, per tractar de la coordinació del desplegament policial l'1 d'octubre.



La convocatòria arriba després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJCat) hagi rebutjat un recurs del govern català en el qual demanava suspendre l'ordre per a que un càrrec de la Secretaria d'Estat de Seguretat -el coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez dels Cobos - assumís la coordinació dels Mossos d'Esquadra, Guardia Civil i policia espanyola. Amb aquesta mesura, Puigdemont intenta evitar que la responsabilitat sobre les forces policials recaigui sobre un càrrec nomenat per Interior, en comptes de com està previst a la normativa vigent.

Segons han informat fonts pròximes al govern de la Generalitat, el President, l'únic membre de la Junta que té potestat per convocar-la, atès que la presideix, ha fixat per dijous la reunió d'aquest òrgan.



A l'última reunió de la Junta de Seguretat, que es va celebrar al juliol, van assitir-hi, a més de Carles Puigdemont, el ministre d'Interior, Juan Ignacio Zoido, i l'aleshores conseller d'Interior, Jordi Jané, i van acordar que els Mossos d'Esquadra tindrien accés a la informació policial europea i als fòrums estatals policials de la lluita contra l'amenaça gihadista. Un acord que la policia espanyola ha ignorat fins el moment.

Interior hi assistirà

El ministeri de l'Interior participarà a aquesta reunió de la Junta de Seguretat de Catalunya convocada pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont, tot i que pensen que la convocatòria té defectes de forma i que s'han "violentat els procediments formals que regeixen a la mateixa ", han informat en fonts del ministeri.



"No podem perdre de vista que tot el referit al referèndum il·legal s'emmarca dins de les mesures adoptades per jutges i fiscals en compliment de la decisió del Tribunal Constitucional de suspendre el referèndum il·legal", han assenyalat aquestes fonts.



Ordres de la Fiscalia

El major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, el cap de la Guardia Civil a Catalunya, Ángel Gozalo, i el cap superior de la Policia Nacional, Sebastián Trapote, han acudit el matí d'aquest dimecres a una nova reunió de coordinació l'operatiu per a l'1-O a la Fiscalia Superior.



El primer a arribar ha estat el 'coordinador' nomenat pel ministeri, el coronel Diego Pérez dels Cobos.

​

La reunió ha tingut lloc després que aquest dimarts el fiscal José María Romero de Tejada ordenés a Mossos precintar totes les escoles i instituts abans del 30 de setembre, una instrucció que la policia catalana creu que pot comportar problemes d'ordre públic.



Precisament, aquest dimecres el Tribunal de Justícia de Catalunya (TSJC) ha desestimat un recurs del Govern de la Generalitat en què demanava --com mitjana cautelarísima-- que la coordinació la realitzés la Junta de Seguretat i no Pérez de los Cobos.



Enrenou a les escoles

Alguns centres escolars, que ja han començat a rebre instruccions per part de la policia, s'han adreçat a les associacions de pares i mares per advertir que hauran de suprimir les activitats extraescolars previstes per aquest divendres, la qual cosa ha provocat considerable enrenou entre les families.

​

Nota enviada a pares i mares d'alumnes d'una escola de Barcelona

El director general de la policia catalana, Pere Soler Campins, s'ha pronunciat a xarxes socials en relació a les instruccions de la Fiscalia per dir que "la missió principal dels Mossos d'Esquadra, policies i guàrdies civils és garantir Drets, no impedir ne el seu exercici.



El conseller d'Interior, Joaquim Forn, per la seva banda, ha criticat l'ordre de la Fiscalia Superior de Catalunya als Mossos d'Esquadra de precintar els col·legis electorals per a l'1-O, que ha qualificat d ' "aberració" i ha afirmat que l'òrgan "es està excedint en les seves competències "en actuar" com la policia ".



El conseller ha qualificat l'ordre de la Fiscalia als Mossos d '"enorme error" i ha afirmat el Govern està "molt preocupat" pel paper de la Fiscalia, que "va en contra del sentit comú i qualsevol legalitat", després del que ha dit que el Govern denunciarà la situació.



Forn també ha lamentat que l'objectiu del govern espanyol a l'enviar efectius de la Policia Nacional i la Guardia Civil a Catalunya és el de "alterar l'ordre" perquè "l'1-O hi hagi una reacció que no es pacífica fins ara", després de la qual que ha demanat als ciutadans que "no caiguin en el seu parany" i es manifestin "de manera cívica".



El conseller d'Interior ha denunciat que "no sap" quants d'aquests efectius es troben a Catalunya "ja que" ningú li ha informat ", i ha apuntat que" la sortida de furgonetes de policies que sembla que vagin a la guerra "és inacceptable .



També ha recordat que el Govern va trigar "mesos" en enviar 20 efectius de la Guàrdia Civil a l'aeroport de Barcelona a l'estiu, però "ara han enviat milers en només uns dies".



Forn ha explicat que la policia catalana ha expressat el seu "malestar" per mesures com aquesta, que obliga els Mossos a precintar col·legis, i ha afirmat que l'objectiu del Govern és "posar-los en contra de la població catalana"