Una nova sol·licitud per part de la Fiscalia d'Alemanya d'extradició de Carles Puigdemont, per rebel·lió i malversació, ha obert de nou les incògnites sobre el que pugui decidir el tribunal de Schleswig-Holstein sobre el president destituït i exiliat, i sobre la repercussió que un eventual lliurament podria tenir en l'actual conjuntura política espanyola.



El tribunal ha admès a tràmit la petició de la Fiscalia, que ha tornat a demanar l'empresonament de Puigdemont. Aquesta nova iniciativa, no obstant això, retarda la decisió que ha de prendre el tribunal, que no es pronunciarà abans d'un mes.

El dirigent independentista, d'altra banda, ha reaccionat immediatament al canvi de govern a l'Estat espanyol. "Avui encara no podem celebrar res". "Ens queda una llarga lluita i un llarg camí per vèncer les injustícies, que són moltes i persistents". Carles Puigdemont ha donat a conèixer amb aquestes paraules la seva primera impressió després que Mariano Rajoy hagi perdut la moció de censura enfront del secretari general del PSOE, Pedro Sánchez.



"Si nosaltres fóssim de venjança, avui ja ens podríem donar per satisfets. Però com que som de justícia, avui encara no podem celebrar res", ha escrit en una piulada a xarxes socials.



L'ex-president Artur Mas ha estat una mica més concret. "Fora 155 i fora intervenció financera", ha declarat, per explicar que per posar fi a la intervenció de la Generalitat per part del govern central cal alguna cosa més que l'aixecament automàtic de l'article 155 de la Constitució.

Colau demana acostament de presos

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, per la seva banda, ha demanat a Pedro Sánchez, diàleg i "gestos concrets" adreçats a la ciutadania de Catalunya com traslladar als presos independentistes a presons catalanes.

Colau ha volgut ser present aquest divendres al final del debat de la moció de censura i al pati del Congrés ha declarat que el líder socialista ha de "passar de les paraules als fets".



"Un dels reptes més immediats" als quals s'enfronta el nou cap de l'Executiu és resoldre la confrontació a Catalunya. "Ha parlat de diàleg, crec que és positiu. És un canvi d'actitud. Fins ara estava recolzant el 155 i estava fent seguidisme a les polítiques del PP i de Ciutadans", ha assenyalat.



Ha insistit en afirmar que els dirigents independentistes empresonats haurien d'estar en llibertat, però ha precisat que això "no està en mans de Sánchez" sinó del jutge. El que sí que pot fer el president del Govern, ha recordat, és traslladar-los a presons catalanes. "Aquí té un paper molt important. És un dels gestos concrets que pot fer", "per deixar de maltractar les families dels que es troben a la presó", ha dit, i ha demanat "un diàleg de debò" a Catalunya que contribueixi a la "distensió" en la comunitat autònoma.



En quant al suport dels Comuns a la moció, ha dit que la seva posició és clara. "Estem aquí per defensar el que sempre hem defensat: diàleg, prioritzar temes socials i legitimar les institucions sense corrupció", ha conclòs l'alcaldessa.

L'alcaldessa, d'altra banda, ha carregat contra Cs i ha assenyalat que s'està coneixent la seva "veritable cara". "Havia intentat disfressar-se de partit moderat i de regeneració democràtica, però ha mostrat la seva part rabiosa i de confrontació".

Rivera, enfurismat

El líder de Cs, Albert Rivera, no ha deixat de mantenir aquest matí una actitud bel·ligerant. Ha pronosticat que el Govern de Pedro Sánchez serà "feble" i estarà "hipotecat pels independentistes i populistes", i s'ha preguntat si serà "lleial" a la Constitució i als espanyols, o cedirà a les pressions d'aquests.



Rivera ha advertit que si Sánchez, que serà el setè president de la democràcia, vol "aixecar" la Constitució a Catalunya, els tindrà "davant", però "si accepta" que cal aplicar-la juntament amb el 155, el partit taronja estarà el seu costat malgrat les "discrepàncies".