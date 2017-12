"Una reunió sense condicions" amb Mariano Rajoy, fora del territori de l'Estat espanyol, és el que ha demanat Carles Puigdemont a l'endemà de les eleccions que han confirmat la majoria independentista al Parlament de Catalunya.



A Brussel·les o a qualsevol altre lloc de la Unió Europea, "per raons òbvies", ha emplaçat a reunir-se el president Puigdemont a qui el va fer fora del govern de la Generalitat.

El govern del PP "ha perdut el plebiscit del 155", ha dit, i per aquest motiu ha reclamat la repatriació dels milers de policies i guàrdies civils traslladats a Catalunya, que retiri els "homes de negre" de l'Administració catalana i que deixin de prendre decisions en nom de la Generalitat.



"És una proposta de bona voluntat", "cal buscar solucions", "ens hem guanyat el dret a ser escoltats", ha insistit Puigdemont en roda de premsa convocada a Brussel·les per valorar els resultats a les eleccions d'aquest 20 de desembre.

Proposa Puigdemont un diàleg sense condicions, però admet que hi ha un requisit previ, que és "el reconeixement de l'altre".



"El futur d'un estat democràtic el determinen sempre els electors", ha recordat, i ha apuntat la possibilitat de comptar amb una majoria parlamentària que "vagi més enllà de l'independentisme".



En relació als governs de la Unió Europea i a la pròpia Comissió també ha demanat que s'escolti el sobiranisme català, no que canviïn d'opinió.



Formació d'un "govern fort", reclama Marta Rovira

La secretaria general d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Marta Rovira, ha dit també que Mariano Rajoy "ha d'assumir que ha de negocioar amb qui ha rebut el mandat de formar govern", "amb Carles Puigdemont i Oriol Junqueras".



En aquest sentit, la número dos d'ERC ha reclamat que Rajoy "faci mans i mànigues" per fer possible que els presos polítics siguin alliberats. Cal posar fi a presó i exili injustos, ha afirmat. "Han de poder parlar".

Però Marta Rovira també ha insistit en la necessitat de formar govern a Catalunya de la manera més ràpida possible. És necessari, segons ella, per reparar "els efectes nefatos de l'article 155". "Volem un govern fort que treballi per a tothom", ha reiterat.



A preguntes dels periodistes però, la dirigent republicana ha reconegut que hi ha incògnites per resoldre, pel fet que Oriol Junqueras segueix a presó i Carles Puigdemont a l'exili, la qual cosa podria dificultar la presa de possessió dels seus escons. No obstant això, i tenint en compte també que hia ha consellers que no volen seguir en el govern, ha afirmat que "no és moment de contemplar escenaris alternatius" al del govern destituit, però que encara han de seure a una taula per entrar en detalls sobre com es pot formar l'executiu.