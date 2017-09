“Els Mossos faran el que hagin de fer: defensar els drets de la gent i vetllar per la seguretat de les persones", ha dit el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a propòsit de la convocatòria de la Fiscalia del TSJC als responsables de tots els cossos policials, entre ells, el cap de la policia catalana, Josep Lluís Trapero.



En aquesta reunió les fiscalies de Catalunya, "d'acord amb la Fiscalia General de l'Estat", han comunicat l'ordre a "totes les unitats de Policia Judicial (Guardia Civil, Policia Nacional i Mossos d'Esquadra)" que requisin urnes, sobres electorals, manuals d'instruccions i tot el material destinat a preparar el referèndum d'autodeterminació, que consideren "il·legal".



Puigdemont ha demanat que 'deixin tranquils' els Mossos d'Esquadra i en relació al que faran el dia 1 d'octubre ha afirmat: “Entre escollir retirar urnes o garantir la seguretat de milers de persones crec que no hi ha dubte".



En declaracions a RAC1, Puigdemont ha descartat qualsevol possibilitat de no seguir endavant amb el referèndum d'autodeterminació sense que afecti la suspensió de la convocatòria decretada pel Tribunal Constitucional (TC).



Aquest dimarts, el Ple del Constitucional ha decidit també suspendre cautelarment durant cinc mesos la LLei de Transitorietat Jurídica i Fundacional de la República, aprovada pel Parlament de Catalunya, i que només entraria en vigor en cas que la major part dels participants en el referèndum convocat pel proper 1 d'octubre decideixin pronunciar-se en favor de la independència.



I el TC també ha decidit suspendre la Llei del Codi Tributari previst per desenvolupar la Hisenda pròpia de Catalunya.

Puigdemont no accepta eventual inhabilitació

Tampoc atendria Puigdemont, segons ha dit, una eventual suspensió del seu càrrec dictada pel TC, sobre la base de la reforma de la llei que regula l'Alt Tribunal, aprovada al Congrés "en lectura única i per la via d'urgència" a instàncies del PP.

"Evidentment que no plegaré, per molt que ho digui el TC. Si m’inhabilita el Constitucional, l’endemà aniré a treballar igualment”, ha assegurat.



Carles Puigdemont ha subratllat que la figura del president de la Generalitat "està regulada a l'Estatut", de manera que només en cas de mort, incapacitat física o psíquica, dimissió o una moció de censura al Parlament es veuria apartat del càrrec i ha negat que la llei del TC reformada pel PP sigui "superior al que diu l'Estatut".



Puigdemont també ha explicat que no parla amb Rajoy sobre el procés sobiranista des del mes de gener, malgrat haver-li ofert moltes vegades la possibilitats de negociar. "Em diu que no vol i no pot", ha assenyalat, al mateix temps que reiterava que està disposat a fer-ho "fins a l'ultim minut". "Si Rajoy vol parlar d'aquesta situació i vol que resolguem com els catalans podem decidir el nostre futur, demà mateix o avui mateix" podria haver-hi una reunió, ha insistit.



El President ha lamentat d'altra banda les declaracions de responsables polítics de l'Estat, perquè "sembla com si els sabés greu que ahir no hagués violència" a la manifestació de la Diada al centre de Barcelona, ​​en la qual no hi va haver "cap incident per sisè any consecutiu ".

Querella de la Fiscalia contra sobiranistes de la Mesa del Parlament

Funcionaris del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) han notificat aquest dimarts a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i als membres de JxSí i de SíQueEsPot de la Mesa la querella de la Fiscalia per la tramitació de la Llei del Referèndum i que el tribunal va admetre divendres.



Així ho han explicat fonts parlamentàries, després que Forcadell, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet (JxSí) i Joan Josep Nuet (SíQueEsPot) rebessin la notificació passades les 11.30.



El TSJC també ha notificat --en aquest cas, a tots els membres de la Mesa-- la providència del TC que dóna per suspesa la Llei del Referèndum i el decret de convocatòria del Govern de l'1-O.



Carme Forcadell ha reaccionat immediatament davant aquesta tercera querella contra ella, denunciant ¨l'us indiscriminat dels tribunals" per intervenir en la vida política i la "voluntat de la Fiscalia de coartar la llibertat d'expressió".



"Ens neguem a convertir-nos en censors", ha afirmat la presidenta del Parlament en companyia dels altres quatre membres de la Mesa també querellats.



Tant Forcadell com el diputat de CSQP Joan Josep Nuet han afirmat que la Fiscalia té la pretensió política d'atacar-los personalment, pel fet de voler incloure en la querella el "delicte de malversació de cabals públics", que podria ser castigat amb penes de presó.