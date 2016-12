Puigdemont garanteix que el referèndum es celebrarà el 2017, indefectiblement

BARCELONA. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha volgut aclarir aquest dissabte qualsevol dubte respecte la celebració d'un referèndum sobre la independència de Catalunya i ha assegurat que aquest es celebrarà el 2017 "de manera indefectible".



Puigdemont ha sortit així al pas de les declaracions efectuades ahir per la presidenta de la Diputació de Barcelona i presidenta del Consell Nacional del PDECAT, Mercè Conesa, que va admetre que el referèndum "potser no es podrà fer" i que calia ser "realistes" .



El president català ha participat aquest dissabte en l'acte de presentació de la nova imatge corporativa del PDECAT (Ex-Convergència), que ha reunit a Barcelona mig miler de dirigents, militants i simpatitzants, que han ovacionat Puigdemont quan aquest ha declarat: "Celebrarem el referèndum a l'any 2017 de manera indefectible ".



Puigdemont ha afirmat que "el futur de Catalunya s'escriu amb 'D' de democràcia", amb "E" d'europeisme i el 'CAT' de Catalunya. Ha denunciat que aquí els partits i persones que "no són amics del règim" corren el risc de no poder presentar-se a les eleccions o de no poder votar". "Acabarem, potser, davant d'un jutge", ha dit.











Davant de militants, consellers del Govern i membres de l'Executiva del partit, ha demanat un PDECAT fort, amb capacitat de reconèixer els seus adversaris encara que no es comparteixin les seves idees.



Ha recordat, que després del referèndum hi haurà eleccions i que Catalunya "s'ha de governar de manera exemplar", pel que necessitarà organitzacions com el PDECAT, que "té en el seu ADN la democràcia".



El president català ha explicat que el seu partit té unes arrels sòlides i tres grans fortaleses: una gran capil·laritat territorial, transversalitat social i és un espai intergeneracional, "en el què hi cap tothom i en que tots tenen veu".

Un asterisc blanc de cinc puntes amb quatre barres com a imatge corporativa del PDECAT

"Som imbatibles i per això som una amenaça per a molta gent", ha advertit Puigdemont, que ha lamentat que alguns partits i institucions ataquin l'PDECAT "per atacar la fortalesa de Catalunya".



"Però a partir d'ara els ho posarem una mica més difícil perquè som més forts", ha indicat Puigdemont en relació amb la presentació de la nova imatge corporativa del PDECAT, que és un asterisc blanc de cinc puntes, una d'elles ratllada amb quatre barres, sobre fons blau.

El passat mes de juliol, la coordinadora general del partit, Marta Pascal, va dir que evitarien la utilització del color blau per no entrar amb disputes amb Demòcrates de Catalunya (escissió d'Unió Democràtica de Catalunya), però aquest dissabte ha defensat que aquest color evoca "determinació, esperança i confiança".



El president Carles Puigdemont ha declarat que el d'avui ha estat un acte "d'afirmació i d'autoestima", i ha reivindicat que els partits tenen dret a sentir-se orgullosos del que són i el que fan.



Puigdemont ha destacat a més que el Partit Demòcrata té vocació d'innovació i que no es va crear el juliol de 2016 "per fer el mateix", sinó per impulsar coses noves, perquè "el país necessita innovar amb permanència".

