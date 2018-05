Puigdemont i Torra a Berlín: "Senyor Rajoy, marqui lloc, hora i dia" 

Escenificació d’unió entre Quim Torra i Carles Puigdemont. El president cessat i el president recentment investit han volgut deixar clar que treballen colze a colze: "Mai hauríem arribat aquí si s’hagués respectat la democràcia a Catalunya. Dues vegades ha constatat el Parlament que Puigdemont té el poder democràtic per ser escollit. L’Estat i el Govern espanyol ho han fet impossible", ha començat dient Torra. L'actual president ha centrat part del seu discurs en reconèixer la legitimitat del Govern cessat: "El principi de restitució és tan bàsic que passa per la restitució del president Puigdemont".



Per contra, Puigdemont també ha volgut matitzar que la "provisionalitat" no significa un Govern des de Berlín: "[Quim Torra] prendrà totes les decisions del Govern que ell presideix, per això va acceptar. Les decisions les pren el President d’un executiu que té la majoria parlamentària". També ha parlat sobre la possibilitat de convocar eleccions a partir del 27 d'octubre a la qual es va referir pocs dies abans de la investidura: "Vaig dir que el president Torra tindrà la possibilitat de convocar eleccions, però no es pot dir que hi haurà eleccions. Hem obert un periode de desescalament". Puigdemont ha volgut matitzar que la possibilitat d'anar a uns nous comicis dependrà de la voluntat de negociació amb l'Estat: "La pilota és a la taulada del Govern espanyol", ha repetit en nombroses ocasions. Puigdemont també ha volgut assenyalar que el president del Govern central, Mariano Rajoy, encara no ha felicitat a Quim Torra pel seu nomenament.



Per tant, Torra governarà amb autonomia però reconeixent la legitimitat de Puigdemont com a President electe. Caldrà veure com es materialitzen les relacions entre Berlín i Barcelona en el mandat del nou Executiu. La primera decisió, la constitució de les conselleries que, tot i encara no estar confirmades oficialment, sembla que inclouran els noms d'alguns consellers empresonats o a l'exili, com Jordi Turull, Josep Rull o Lluis Puig. Aquesta possibilitat no ha agradat al delegat de Govern, Enric Millo, qui aquest matí ho ha comentat amb to d'advertència: "S'haurà de valorar si s'ajusta a la legalitat i justifica l'aixecament de les mesures de l'article 155", ha valorat.

Demandes de diàleg i la fi del 155

El missatge central de la compareixença ha estat la proposició de diàleg amb el Govern espanyol: "Senyor Rajoy, marqui lloc, hora i dia", ha dit Torra en el seu primer discurs com a president. Tan Puigdemont com Torra han insistit en la necessitat d'aixecar l'article 155 amb la investidura d'un candidat sense cap causa judicial oberta. Les amenaces del PP i el PSOE de mantenir la intervenció de les finances catalanes han activat les alarmes de l'independentisme: "Exigim fermament que el Govern espanyol aixequi el 155 i la intervenció financera, que és un 155 per altres mitjans", ha demanat Torra.



La primera compareixença del nou president s'ha celebrat a Berlín amb voluntat d'internacionalitzar la investidura com un gest de l'independentisme cap a la negociació. Així s'ha assenyalat en el discurs dels dos presidents: "La meva primera decisió com a president electe, el gener de 2016, va ser, tal com ha començat Torra, demanant diàleg al Govern espanyol. Espero finalment que Rajoy i la coalició del 155 acceptin aquesta oferta", ha dit Puigdemont. En aquesta línia, Torra ha presentat tres línies de treball fer fer efectiva la seva proposta política: "A través de l'espai lliure, Europa, a través de les institucions catalanes -el Parlament, la Generalitat i l'Ajuntament-, i mitjançant el procés constituent, on necessitem que l ciutadania apoderada segueixi empenyent".

Tanmateix, Torra ha anunciat que el segon acte com a president serà una visita als presos i preses catalans: "Aniré a tres presons on estan els polítics catalans. Polítics demòcrates, honestos, que només van cumplir amb el que els votants van demanar que fessin". Torra ha insistit en la defensa dels valors republicans com un punt d'entesa entre Espanya i Catalunya: "La mateixa llibertat que vull per Catalunya també la vull per Espanya. I la llibertat ara mateix és República".









[Estem treballant per ampliar aquesta informació]