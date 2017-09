El president de la Generalitat de Catalunya, el vicepresident, la presidenta del Parlament i l'alcaldessa de Barcelona han adreçat una carta al rei i al president del Govern espanyol en la qual fan una crida al diàleg obert i sense condicions per tal que els catalans puguin expressar-se en referèndum i es pugui escoltar la seva veu d'aquesta manera.



Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Carme Forcadell i Ada Colau plantegen en aquest escrit, al que ha tingut accés RAC1, que "els conflictes polítics es resolen, en els sistemes democràtics, a través de propostes polítiques que són conseqüència de negociacions i diàleg".

"Entre Catalunya i l'Estat espanyol existeix un evident conflicte polític que ve de lluny i que hem intentat resoldre amb el màxim acord. Però la resposta sempre ha estat una negativa o, pitjor encara, una reacció regressiva insostenible. Quan el Tribunal Constitucional va fer caure l'Estatut, que abans havia estat votat pels parlaments català i espanyol i aprovat en referèndum pels ciutadans de Catalunya, es va trencar el pacte constitucional de 1978", expliquen per contextualitzar el problema els representants de les quatre principals institucions catalanes.



"Posteriorment, es van formular propostes com un pacte fiscal en la línia del concert econòmic que disposa el País Basc o una consulta no vinculant per conèixer l'opinió dels catalans", sense cap resultat, es diu en el mateix escrit.

"El 'No' ha estat l'única resposta. Aquest conflicte, després d'haver intentat totes les vies anteriors, el Govern de Catalunya proposa resoldre-ho convocant un referèndum d'autodeterminació per al proper dia 1 d'octubre. Aquest referèndum no compta, com és conegut per tot el món, amb l'acord de l'Estat espanyol, com hauria estat desitjable i com ha demanat reiteradament una àmplia representació dels parlamentaris i de la societat catalana", diuen els tres governants i la presidenta del Parlament, que també recorden la posterior constitució del

'Pacte Nacional pel Referèndum', "que aspiraba a obrir un diàleg que finalment tampoc va ser possible".



Els quatre firmants descriuen i denuncien de manera ben explícita l'onada de repressió progressiva desencadenada per les institucions de l'Estat.

'L'Estat espanyol ha començat una ofensiva de repressió sense precedents'

"De fet, avui la justícia espanyola està investigant els responsables d'aquest Pacte, aprovat pel Parlament i mai invalidat pel Tribunal Constitucional, com si es tractés d'una activitat il · lícita. Lluny d'obrir la porta al diàleg, l'Estat espanyol ha començat una ofensiva de repressió sense precedents en què contempla des de la limitació al dret fonamental a la llibertat d'expressió, impedint actes públics i amenaçant mitjans de comunicació, fins a la detenció del 75% dels alcaldes de Catalunya per haver-se mostrat disposats a participar al referèndum. Mentrestant, ha presentat querelles penals contra tot el Govern de Catalunya i contra la majoria de la Mesa del Parlament, ha clausurat la web informativa del referèndum, ha prohibit la difusió d'informació i publicitat i ha polititzat organismes que haurien de ser independents, com el mateix Tribunal Constitucional i altres estats del Poder Judicial".

"El suport de la societat catalana a la celebració d'un referèndum és indiscutible des de tots els punts de vista"

"Tot això, tot i que el Codi Penal espanyol confirma que convocar un referèndum, encara que sigui sense acord, no és mai un delicte. Per altra banda, el suport de la societat catalana a la celebració d'un referèndum és indiscutible des de tots els punts de vista. Els resultats electorals així ho confirmen, així com les resolucions parlamentàries i les mobilitzacions massives de cada 11 de setembre, que de manera reiterada i des de 2012 mouen milions de persones. Mobilitzacions sempre pacífiques i convivencials, que han estat lloades per la premsa internacional com a exemple de civisme", expliquen les quatre autoritats catalanes, per concloure amb un emplaçament a dialogar:



"És per això que volem fer un nou crida al diàleg al Govern espanyol, i en particular al seu president, Mariano Rajoy. Una crida al diàleg per abordar de quina manera ens podem posar d'acord perquè els catalans celebrem el referèndum. Un diàleg obert i sense condicions. Un diàleg polític, des de la legitimitat que cada un representa, per fer possible el que en democràcia mai és problema ni encara menys un delicte: escoltar la veu de la ciutadania. Ens dirigim, en aquest sentit, al president Mariano Rajoy i enviem una còpia al cap de l'Estat, S.M. el Rei Felipe VI, per a que entengui que no dialogar és incompatible amb la resolució dels problemes. La nostra disposició al diàleg ha estat, és i serà permanent", asseguren per finalitzar.