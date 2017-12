"La República catalana ha guanyat a la monarquia del 155. Que ho entenguin bé, que prenguin nota". Carles Puigdemont s'ha pronunciat d'aquesta manera, sense mitges paraules, des de Brussel·les, per interpretar i valorar els resultats de les eleccions d'aquest dijous.



"L'Estat espanyol ha estat derrotat", ha afegit, per exigir a continuació "una rectificació, una reparació i una restitució". Una rectificació de les polítiques en relació a Catalunya, una reparació en forma d'algun tipus de disculpa pel dany infligit i la restitució de la democràcia alterada, del govern legítim al Palau de la Generalitat i de la llibertat de les quatre persones que es troben encara empresonades, el diputat electe Jordi Sànchez, el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, el vicepresident Oriol Junqueras i el conseller Joaquim Forn.

Tornada al Palau

"Hem de tornar al Palau de la Generalitat, que és on ens vol la ciutadania", ha insistit Puigdemont al costat dels consellers que l'acompanyen a Bèlgica, Antoni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret i Lluís Puig, i ha dit que aquí estaven per servir al poble de Catalunya.



Ha explicat que el resultat de les eleccions demostra "l'arrelament profund al territori de la força independentista", s'ha queixat de la "criminalització permanent" que segons ell han patit i ha reclamat que l'article 155 quedi en suspens "des de matí mateix".



Puigdemont, que ha volgut donar a la seva compareixença un caracter institucional, sense símbols partidaris, ha enviat una vegada més un missatge a governs i institucions de la UE. "Europa ha de prendre nota. La recepta Rajoy no funciona".

Rajoy ha perdut

Prèviament, i en sentit similar, havia intervingut Antoni Comín, per assegurar que en aquestes eleccions, "convocades de manera il·legítima", "les forces partidàries de la independència de Catalunya han guanyat rotundament" i "Rajoy ha perdut".



"Com a govern no podem fer res més que felicitar-nos per l'alta participació", ha dit Comín al mateix temps que afirmava, en sentit similar a Carles Puigdemont, que la voluntat dels catalans "ha quedat manifestament clara". Comín ha compartit amb Puigdemont l' "enorme satisfacció" pels resultats, malgrat formar part de la candidatura d'ERC i que cap membre d'aquest partit s'ha desplaçat a Brussel·les per acompanyar-los en la celebració.



Des de Barcelona si que han viatjat a la capital comunitària una desena de membres i col·laboradors de la llista de Junts per Catalunya, entre els quals es trobaven Aurora Madaula, Francesc de Dalmases i Ramon Tremosa.