La decisió del Tribunal Superior de Schleswig-Hosltein de deixar en llibertat sota fiança al president cessat Carles Puigdemont, i, sobretot, de tancar la porta a la seva extradició pel delicte de rebel·lió ha caigut com un cop de mall sobre el relat de la justícia espanyola en el procés als dirigents independentistes i obre una sèrie d'incògnites immediates a Catalunya i a Espanya. Tant jurídiques, referides al futur immediat de Puigdemont i de la resta de processats, com polítiques, hores després que els partits independentistes apostessin per ressuscitar la fallida investidura de Jordi Sànchez -sense descartar del tot al propi Puigdemont-.

Podria Puigdemont ser jutjat per rebel·lió, si és extradit a Espanya per altres delictes? "En cap cas". Així de clar ho afirma a Públic el jutge Xavier González de Rivera, portaveu de l'associació Àgora Judicial i professor a la Universitat Pompeu Fabra, que indica que és "implícit a totes les peticions d'extradició" que, si es concedeixen, permetin el processament només pels delictes pels quals s'han concedit. "És un compromís de l'Estat", recalca. I afegeix a més que, el "contingut" de la causa en el Suprem impossibilita igualment que es pugui imputar a Puigdemont rebel·lió a Espanya per altres fets, perquè la causa -que defineix com a "causa general"- "es remunta a fets del 2015", i sobretot això s'ha pronunciat ja, per tant, el tribunal alemany.

Pot Espanya retirar la seva sol·licitud de extradició? Sí. Però només per l'altre delicte pel qual està processat Puigdemont, el de malversació. Sobre el tipus penal de la rebel·lió, "ja hi ha hagut un pronunciament" per part de la justícia alemanya, subratlla González de Rivera. Que apunta que "tècnicament" seria possible reiniciar el procés d'extradició en el cas que Puigdemont abandonés Alemanya, per exemple per tornar a la seva residència a Bèlgica. -per a això necessitaria permís de la fiscalia alemanya-. Seria "difícil" però que la justícia belga o d'un altre tercer país acceptés extradir-lo per rebel·lió, tenint en compte del "precedent" d'aquest dijous a Alemanya. En tot cas, l'advocat de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, ja ha deixat clar que el seu defensat seguirà en territori alemany.

Què succeirà amb la resta de processats a l'estranger? González de Rivera veu molt improbable que siguin extradits per rebel·lió. La decisió del tribunal de Schleswig-Holstein només es refereix a Puigdemont, i solament és vàlida per a la seva extradició des d'aquest país. Però no hi ha dubte que la resta de jutges implicats en altres estats europeus -al Regne Unit, per la consellera cessada Clara Ponsatí; a Bèlgica, pels consellers cessats Toni Comín, Meritxell Serret i Lluís Puig, i a Suïssa, per les exdiputades Anna Gabriel i Marta Rovira- hauran pres nota també del "precedent" del que parla el jutge.



Com afectarà la decisió d'Alemanya a la causa a Espanya? Encara que no té efectes sobre el procés en el Suprem a la resta d'imputats, el dictamen del tribunal de Schleswig-Holstein posa en dubte el relat en el qual ha basat el jutge Pablo Llarena tota la seva instrucció, que parla repetidament de violència -fonamentalment, violència potencial, segons s'extreu d'algunes de les seves resolucions-, la qual cosa justifica els càrrecs per rebel·lió. González de Rivera creu que ara aquest relat "queda completament coix". I, en tot cas, apunta al fet que la causa hauria de "desdoblegar-se", perquè no té "cap sentit" que es processi per diferents delictes a diferents persones pels mateixos fets.

Què passarà amb la investidura? Poques hores abans que es conegués la decisió del tribunal alemany, Junts per Catalunya (JxCat) havia anunciat que tornaria a proposar Jordi Sànchez per a la investidura, malgrat la negativa prèvia de Llarena al fet que aquest pogués acudir al ple. L'argument principal de JxCat eren les mesures cautelars dictades pel Comitè de Drets Humans de l'ONU, que requereixen a Espanya a garantir l'exercici drets polítics de Jordi Sànchez.



La pròpia formació, no obstant això, també apuntava que no renuncia al seu "objectiu vital" d'investir Puigdemont en algun moment de la legislatura. I la decisió de la justícia alemanya podria impel·lir a JxCat a avançar aquest moment, pel que suposa de pressió sobre la justícia espanyola, i probablement intentant de nou la via de la investidura a distància. De moment, la CUP ja els ha reiterat el seu aval.



Com afecta a la causa sobiranista? De moment, li ha suposat una fort impacte positiu a nivell internacional. Si Puigdemont ja es va traslladar a Bèlgica a l'octubre amb la ferma intenció d'internacionalitzar les reivindicacions sobiranistes, no hi ha dubte que la repercussió és molt més gran des d'Alemanya. Més enllà del sobiranisme -i més enllà de Catalunya, fins i tot-, la decisió del tribunal alemany suposa també un important impuls internacional a les reivindicacions sobre la falta de garanties democràtiques i de llibertat d'expressió a Espanya.