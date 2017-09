El president Carles Puigdemont, ha dedicat bona part del seu missatge institucional de la Diada a garantir que el referèndum de l'1 d'octubre es realitzarà i ha insistit en que es tracta d'una convocatòria per a tothom: “les urnes són per a tothom, pels que volen una Catalunya independent i pels que legítimament volen continuar formant part d’Espanya”. “Les urnes uneixen, no divideixen, perquè a les urnes hi cap tothom. El que divideix, el que degrada la democràcia, és no votar”, ha afirmat.



Puigdemont ha emfasitzat el fet que la consulta es farà “amb totes les garanties” i ha afirmat que el Govern “ja ho té tot a punt perquè els catalans i les catalanes puguin anar a votar com han fet sempre, amb plena normalitat”.

Reivindicació de sobirania

Però el President de Catalunya també ha volgut assenyalar amb especial contundència que el referèndum convocat és legal, perquè es farà “d’acord amb les lleis que ha aprovat el Parlament de Catalunya, seu de la sobirania popular”.



En aquesta mateixa línia, el president s’ha referit a la judicialització de la política i ha remarcat que “només el Parlament pot inhabilitar el Govern que presideixo”. “No hi ha cap altra instància judicial o política que pugui fer-ho”, ha afegit. També ha recordat que “hauríem volgut un referèndum pactat amb l’Estat”. però el Govern espanyol, ha recordat, “ha rebutjat totes les ofertes de pacte que li hem fet arribar”. “Ni tan sols n’ha volgut parlar i tampoc ha posat damunt la taula cap proposta alternativa”, ha dit.

"La pau com a bandera, el diàleg com a mètode"

El cap del Govern ha iniciat la seva intervenció amb un “sentit record” per les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils. Uns atemptats, ha dit, “que ens han marcat com a país i que no oblidarem mai, perquè el dolor infringit a les víctimes, algunes de les quals encara hospitalitzades, no s’esborra”.



Carles Puigdemont ha posat en relleu la “magnífica reacció que va tenir la societat catalana en el seu conjunt, des dels primers minuts de la tragèdia”. I ha remarcat que “la localització i la ràpida desarticulació de l’escamot terrorista va ser possible gràcies a una excel·lent feina dels Mossos d’Esquadra, però també a la col·laboració de la gent”.



“La millor manera de plantar cara al terrorisme és la unitat: institucional, policial i també cívica”, ha subratllat també el president, qui ha fet notar que “res ni ningú trencarà la convivència a Catalunya, perquè aquest és el nostre valor més preuat”. “Som una societat que té la pau com a bandera, que sempre ha rebutjat la guerra i la violència, vingui d’on vingui, i que creu en el diàleg com a mètode per resoldre els problemes”. “És així i ha de seguir sent així”, ha assenyalat, i ha insistit que “no permetrem que res ni ningú trenqui la convivència a Catalunya”.

Diada excepcional

“No és una Diada qualsevol, és una Diada molt important”, ha dit el President, i ha instat tothom a celebrar-la “activament amb el civisme i l’alegria que ens caracteritza”. “És un dia per expressar la nostra voluntat de ser com a poble, recordant el passat, d’on venim, però també per projectar-nos cap al futur. Un futur que tenim a les nostres mans i que democràticament decidirem ben aviat”, ha conclòs.